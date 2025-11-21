النسخة 38 لماراطون كومار: نحو مشاركة 10 ألاف متسابق.. و 50 جنسية أجنبية في الموعد

توقعت اللجنة المنظمة لتظاهرة ماراطون كومار الدولي مشاركة أكثر من 10 الاف متسابق في النسخة الثامنة والثلاثين التي ستقام يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري تحت شعار "نركض من أجل تونس أكثر خضرة".

وأكد لطفي حاج قاسم رئيس اللجنة المنظمة خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة في حضور ممثلين عن الجامعة التونسية لألعاب القوى وشركاء في التنظيم من وزارة الداخلية والديوان الوطني للسياحة أنّ هذه النسخة ستشهد أرقاما قياسية من حيث عدد المشاركين الذين ينتظر أن يبلغ عددهم 10 الاف متسابق مقارنة بـ 8 الاف في الدورة الفارطة.

وأوضح أنّ ماراطون كومار يحمل الى جانب صبغته الرياضية بعدا سياحيا ذاكرا في هذا الشأن حضور أكثر من 1500 عداء من نحو 50 جنسية أجنبية مقارنة بـ 44 جنسية في نسخة العام الماضي الأمر الذي سيسهم في اشعاع الحدث على المستوى الدولي ومنه الترويج لصورة تونس سياحيا، وفق تعبيره.



وبين أنّ اللجنة المنظمة حريصة على مواصلة إنجاح الماراطون الذي انطلقت نسخته السنوية الأولى في 1986، واستمرّ تنظيمه بصفة دورية رغم توقفه في نسختي 2020 و2021 لاعتبارات متعلقة بجائحة الكورونا، وذلك مع اقتراب الوصول إلى النسخة الـ 40 منه في سنة 2027.وخلص الى أنّ ماراطون كومار الدولي يبقى من أبرز التظاهرات الرياضية في تونس مبرزا للحضور أنّ أهميته تكمن كذلك في كونه يندرج ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.ومن جانبه، أفاد مروان بن سعيد عضو اللجنة المنظمة أنّ عدد المسجلين بلغ قبل 10 أيام من موعد انطلاق الماراطون 6 الاف مشارك. وكشف أنّ النسخة الثامنة والثلاثين ستشتمل على 4 سباقات، الأول مخصص للصغار سيقام في شارع محمد الخامس، والثاني مخصص للجميع مداه 5 كلم شهد الى حدود اليوم تسجيل نحو 2000 شخص.اما السباق الثالث نصف الماراطون، فسيمتد على مسافة 21.1 كلم وقد فاق عدد المسجيلن الى غاية اليوم أكثر من 3800 متسابق، فيما سيقام السباق الكبير للماراطون على مسافة 42.195 كلم قائلا انّ عدد المسجلين في هذا السباق بلغ الى حدود الساعة أكثر من 800 عداء.وأوضح أنّ الماراطون ينطوي أيضا على بعد بيئي اذ ستتخلله عمليات لاعادة تشجير الغابات حرصا على الحد مظاهر التلوث والانبعاث الكاربوني وذلك بعد غرس 154 ألف شجرة خلال السنوات الاربع الأخيرة في اطار الحرص على خلق بيئة صحية، على حد قوله.وبدوره، ذكر الطاهر زراعي رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى أنّ الجامعة تعتبر شريكا أساسيا في تنظيم ماراطون كومار الدولي مشيدا بالمجهودات الجماعية لانجاح التظاهرة. وقال انّ الجامعة متفاعلة ايجابيا مع الحدث وستوفر اطاراتها الاستشارات الفنية والطاقم التحكيمي اللازم من أجل انجاح الحدث منوّها الى أنّ الرياضيين المجازين صلبها سيشاركون بشكل فردي.وفي ما يلي مسارات سباقات ماراطون كومار الدولي:سباق 5 كلم: شارع الحبيب بورقيبة - شارع محمد الخامس - نزل الحديقة - محطة تونس البحريةسباق 21.1 كلم: شارع محمد الخامس - بحيرة تونس - شارع الحبيب بورقيبةسباق 42.195 كلم: شارع محمد الخامس - البحيرة 1 - البحيرة 2 - المرسى - قرطاج - حلق الوادي - محطة تونس البحرية