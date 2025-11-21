وزيرة الصناعة: صادرات تونس من منتجات النسيج  ستتجاوز مع موفى السنة الحالية 5ر7 مليون دينار

توقعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب أن تتجاوز صادرات تونس من منتجات النسيج موفى السنة الحالية 5ر7 مليون دينار بعد ان نجحت البلاد منذ سنة 2010 في تصدير ما يناهز 7 مليون دينار سنويا .



واكدت لدى اشرافها الخميس على موكب الاحتفال بالذكرى 19 لتأسيس القطب التنموي "المنستير- الفجة"، بالعاصمة، ان قطاع النسيج شهد نقلة نوعية جعلت من تونس المزود الأكبر للاتحاد الأوروبي في الملابس المهنية، اذ صدرت أكثر من 7ر9 مليون قطعة مهنية بقيمة تناهز مليون يورو.



وأشارت إلى أن تونس تحتل المركز الرابع في قائمة الدول المزودة للاتحاد الأوروبي بمنتجات الجينز بحصة تفوق 8 بالمائة، مؤكدة أن هذه المؤشرات ساعدت في جعل الصناعة الوطنية محركا حيويا للاقتصاد الوطني والانتقال البيئي إضافة إلى تعزيز تموقع تونس في الأسواق الخارجية، وفق بيانات نشرتها الوزارة.يشار إلى أن القطب التنموي "المنستير- الفجة" ساهم منذ إحداثه في استقطاب الاستثمارات بمختلف القطاعات الصناعية وتقديم المساندة الفنية للصناعين وأصحاب المؤسسات وباعثي المشاريع، وفي تطوير الخدمات المتكاملة سيما في قطاع النسيج، حسب المسؤولة.ويتكون القطب من حاضنة مؤسسات ومركز للصناعة الذكية 4.0 ومركز للموارد التكنولوجية ومخابر مفتوحة ومخابر تحاليل وتجارب في قطاع النسيج وأربعة مناطق صناعية مساندة وتضم حوالي 56 مؤسسة منتصبة تؤمن حوالي 11 ألف موطن شغل و203 مؤسسة قامت باقتناء مقاسم إلى جانب 28 مؤسسة أخرى تعتزم إقامة مشاريع جديدة .كما مكن القطب من مساندة 60 مؤسسة ناشئة منها 90 بالمائة تمكنت من مواصلة نشاطها .وعلى صعيد آخر، ساند القطب حوالي 50 مؤسسة صناعية للمرور إلى الصناعة الذكية 4.0 ولعب دورا هاما في الإحاطة بالمؤسسات الصناعية لمرافقتها في التصرف في المجال البيئي والانتقال الطاقي والانتقال نحو اقتصاد أخضر والإحاطة بالمؤسسات في مجال الملكية الصناعية .وتم بمناسبة موكب الاحتفال توقيع اتقاقية شراكة بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس والقطب التنموي بالمنستير والفجة والمركز الفني للنسيج قصد الرفع من القدرة التنافسية للقطاع ومزيد جلب الاستثمارات والإحاطة بالصناعيين والمؤسسات.