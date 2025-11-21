صفاقس: إختتام المنتدى الجهوي حول التكوين المهني والتشغيل في قطاع النسيج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692050f3955317.49311408_giqnlpmfojehk.jpg width=100 align=left border=0>

إختتم اليوم الجمعة، بولاية صفاقس، المنتدى الجهوي حول التكوين المهني والتشغيل في قطاع النسيج، وذلك بزيارات ميدانية، تشمل المركز القطاعي للتكوين في الإكساء "محمد علي"، ومؤسستين إقتصاديتين في قطاع النسيج بالجهة.



وأفادت المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني نورة الزيدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنتدى إنتظم على مدى يومين بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، والوكالة الإيطالية للتنمية، وفضاءات العرض، ممثلة في المركز القطاعي للتكوين في الإكساء "محمد علي"، ومراكز التكوين المهني الخاصة، والمؤسسات الإقتصادية، وهياكل المساندة، وهو يهدف الى تحفيز الشباب على التكوين في قطاع النسيج، بإعتباره قطاعا واعدا ومشغلا، وفي حاجة ليد عاملة بشكل ملحوظ.





وأضافت ان الشباب سيتمكن، في إطار مشروع الشراكة هذا في قطاع النسيج بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الإيطالية للتنمية، من التكوين المهني في الجودة، ثم التشغيل والإندماج صلب المؤسسات الإقتصادية في قطاع النسيج.



واشارت الزيدي الى وجود أكثر من 300 مؤسسة إقتصادية في قطاع النسيج بولاية صفاقس، من ضمنها 20 مؤسسة إنخرطت في هذا البرنامج بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الإيطالية للتنمية، من بينها 8 مؤسسات كبرى ستتمتع بمرافقة فنية، وأخرى مؤسسات صغرى ستتمتع بالمرافقة الفنية والمالية .

يذكر أن هذا المنتدى الجهوي حول التكوين المهني والتشغيل في قطاع النسيج، قد حظي بمشاركة حوالي 300 شاب، من مستويات تعليمية مختلفة، وعاطلين عن العمل، ومتكونين في التكوين المهني.