نابل: تراجع الثروة السمكية وتجديد الدعوة لتفعيل الراحة البيولوجية

سجلت الثروة السمكية بولاية نابل تراجعاً بنحو 60 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، وهي نسبة تتزايد من موسم إلى آخر، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد البحري بنابل فوزي الجربي في تصريح لصحفية "وات".



أسباب التراجع



اتفاقية 2009 مع الاتحاد الأوروبي



دعوة إلى تكثيف المراقبة وتنظيم القطاع



بنية تحتية متردية للموانئ



أهمية ميناء قليبية في الإنتاج الوطني



وأرجع الجربي هذا التراجع الملحوظ إلى عدة عوامل أبرزها:ودعا إلىوتمكين أصحاب مراكب صيد سمك "البوسيف"، البالغ عددهم حوالي، منالمخصّصة لهذه الفترة، خاصة مع اقتطاع نسبة تتراوح بين 1 و2 بالمائة من مداخيلهم لصندوق الراحة البيولوجيةلهذا الإجراء.وأشار المتحدث إلى الاتفاقية المبرمة معسنة، التي فرضت راحة بيولوجية لصيد "البوسيف" لمدةمن كل عام (من 1 جانفي إلى 31 مارس)، بهدف تجنب صيد الأسماك الصغيرة.وأكد ضرورة تمتيع البحارةخلال هذه الفترة باعتبار فقدانهم الكامل لمورد رزقهم.وشدد الجربي على أهميةلحماية الثروة البحرية من مزيد التدهور، مؤكداً أن الاستغلال العشوائي للبحر دون رقابة يهدد، فيما يعاني القطاع —الذي يشغل حوالي— منوغياب المراقبة الجدية.وتحدث الجربي أيضاً عن، وعلى رأسها، الذي تعطلت أشغال تهيئته منذ سنة 2020 بعد انسحاب المقاولين.وكان المشروع انطلق سنة 2019 بكلفة قدرت بـوكان يفترض أن يُستكمل في غضون 14 شهراً، لكن تعثره تسبب في:يُذكر أنيساهم بـ، ويضم، إلى جانب موانئ بني خيار وسيدي داود والهوارية.ولم تتمكن صحفية "وات" من التواصل مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل للحصول على معطيات إضافية في الغرض.