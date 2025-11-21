وزير التشغيل والتكوين المهني يتفق ونظيرته الجزائرية على دراسة إمكانية إحداث أكاديمية مهن مشتركة في إحدى المناطق الحدودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69205085d5ed03.60136120_npjflegmqkoih.jpg width=100 align=left border=0>

تمحور لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية، نسيمة ارحاب بمناسبة مشاركته في أولمبياد المهن المنتظمة بالجزائر من17 إلى 21 نوفمبر 2025، حول واقع وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال التكوين المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين.



واتفق الطرفان، في ختام هذا اللقاء، على الشروع في دراسة إمكانيات إحداث مؤسسة تكوينية أو أكاديمية مهن مشتركة في إحدى المناطق الحدودية، وإحداث لجنة فنية قطاعية مشتركة تتولى وضع خطة عمل سنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها لتحقيق أهداف التعاون.









كما تقرر استكمال اجراءات إمضاء اتفاقية التوأمة بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين التونسي والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد الجزائري.



كما سيتم وضع برنامج تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين التكميلي والتخصصي وبرنامج تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال وحدات التكوين المتنقلة وتوفير مواطن تكوين في إطار التبادل لفائدة الشباب بكلا البلدين. كما تقرر استكمال اجراءات إمضاء اتفاقية التوأمة بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين التونسي والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد الجزائري.