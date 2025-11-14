Babnet   Latest update 12:45 Tunis

وزير الشباب والرياضة يؤكد ان الاستثمار في الطب والبحث العلمي يعد ركيزة اساسية لتحسين الاداء الرياضي والارتقاء بمستوى الرياضة الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691716eb1fdea6.03422527_igjelfnhkopmq.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 12:45 قراءة: 2 د, 10 ث
      
أعلن الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة أنّ تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لطب وعلوم الرياضة يأتي تجسيما لالتزام تونس الراسخ بتعزيز البحث العلمي والتطوير في مجال الطب وعلوم الرياضة وانطلاقا من الايمان بأنّ الاستثمار في هذا المجال يعدّ ركيزة أساسية لتحسين الأداء الرياضي وصون صحة الرياضيين والارتقاء بمستوى الرياضة الوطنية.

واضاف الوزير لدى اشرافه اليوم الجمعة بضاحية قمرت على افتتاح فعاليات المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني لطب وعلوم الرياضة على امتداد يومين بالتعاون مع الجمعية التونسية للطب الرياضي ومخبر أبحاث "المساعدة على التألق الرياضي" ان هذا الحدث يشكّل منصة هامة لتعميق النظر حول أساليب تطوير الوقاية والتأهيل والعلاج استنادا الى مقاربات علمية دقيقة ومبتكرة تواكب أحدث التطوّرات العلمية في الطب الرياضي. وأكد أنّ هذه الدورة الثانية تركّز على محاور استراتيجية حيوية تلامس جوهر تطوّر الممارسة الرياضية المعاصرة أبرزها: تعزيز دور المرأة في المجال الرياضي وإبراز مساهمتها الفاعلية في تطوير المشهد الرياضي، والعناية بالرياضة للأطفال باعتبارها مدخلا لتنشئة جيل سليم متكامل ومتوازن صحيا وذهنيا، وتطبيقات علوم الأعصاب في الرياضة لفهم آليات التفاعل بين الأداء الذهني والبدني وتطوير القدرات الفردية وأفق أسس علمية حديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين التدريب والتحليل الرياضي والوقاية من الإصابات ممّا يعزز مسيرة الابتكار في الطب الرياضي.

وأعرب الصادق المورالي عن تقديره لمشاركة ممثلي وزارة الصحة في المؤتمر ما يجسّد وفق تعبيره التكامل الوثيق والبناء بين قطاعي الشباب والرياضة والصحة في رعاية الرياضيين والحفاظ على صحتهم الشاملة الجسدية والنفسية متوجها في ذات السياق بالشكر الى إطارات المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة من أطباء وباحثين واداريين على جهودهم في خدمة الرياضيين والرياضة الوطنية.

وأعرب عن امله في أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح وأن تسهم مخرجاته في دعم مسيرة رياضية متوازنة وشاملة تراعي الجوانب الصحية والنفسية للرياضيين وتكرّس قيم التنافس الشريف.
ومن جانبها، أكدت حنان الجميل المديرة العامة للمركز الوطني لطب وعلوم الرياضة أنّ تنظيم المؤتمر يأتي تتويجا لجهود متواصلة بذلها المركز من أجل دعم البحث العلمي وتطوير الممارسات الطبية والرياضية وفق أحدث المعايير العالمية ايمانا بأنّ الطب والعلوم الرياضية يمثلان اليوم ركيزة أساسية في تطوير الأداء والوقاية من الإصابات وضمان السلامة البدنية والنفسية للرياضيين.
وأبرزت أنّ المؤتمر يتميز بثراء محاوره العلمية، إذ يسلّط الضوء على قضايا محورية تمس جوهر التطور في الممارسة الرياضية الحديثة من بينها: علوم الأعصاب والرياضة، الطفل والرياضة، المرأة والرياضة، الذكاء الاصطناعي والرياضة، وهي مجالات تفتح آفاقا جديدة للبحث والتطبيق في سبيل رياضة أكثر علما وابتكارا، على حدّ وصفها.
ولفتت النظر الى أنّ المؤتمر حظي باعتماد الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وتحصل على 13.5 وحدة تكوين مهني مستمر تأكيدا لأهمية برنامجه العلمي وقيمته الأكاديمية المتميزة، وفق قولها.
يذكر ان المؤتمر يعرف مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من تونس وفرنسا واستونيا والامارات والجزائر والمغرب وأطباء وممثلين عن وزارة الصحة إضافة لهياكل رياضية على غرار الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318459


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:52
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
28°-17
30°-18
24°-17
19°-16
  • Avoirs en devises
    25006,6

  • (13/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40833 DT        1$ =2,94687 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*