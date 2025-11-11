Babnet   Latest update 18:10 Tunis

تصفيات مونديال 2026: لامين يامال يغيب عن مباراتي إسبانيا الأخيرتين واتحاد كرة القدم "مستاء"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67604e57f1ad80.00132096_mgqjeihnlfpok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 16:53 قراءة: 1 د, 6 ث
      
يغيب نجم برشلونة لامين يامال عن المباراتين الأخيرتين للمنتخب الإسباني لكرة القدم في تصفيات مونديال 2026 ضد جورجيا وتركيا، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الاسباني الذي أعرب عن "امتعاضه" للتأخر في إبلاغه بانسحاب اللاعب.
وقال المصدر ذاته في بيان، "تعرب الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن دهشتها واستيائها بعدما علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه المنتخب رسميا تربصه التدريبي، أن لامين يامال خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج بعض الاوجاع في صباح اليوم نفسه".
وأضاف الاتحاد "أُجريت هذه العملية من دون إخبار الطاقم الطبي للمنتخب مسبقا ولم يعلم بها إلا من خلال تقرير ورد الساعة 22:40 من مساء أمس، والذي أشار إلى ضرورة الراحة لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام".

ولذلك، قرر الاتحاد الإسباني تسريح يامال من المنتخب ضمن مقاربة "إعطاء الأولوية دائما لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب".

وسبق لابن الـ18 عاما أن غاب عن النافذة الدولية الماضية لأسباب صحية، إلا أن هذا لم يمنع المنتخب الاسباني من الفوز على جورجيا (2-0) وبلغاريا (4-0)، ليقترب خطوة كبيرة من نيل بطاقة المجموعة الخامسة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات المونديال.
ويسافر "لا روخا" إلى تبيليسي لمواجهة جورجيا، يوم السبت المقبل، قبل استضافة تركيا بعدها بثلاثة أيام في إشبيلية.
وتتقدم إسبانيا على تركيا بثلاث نقاط، ومن المرتقب أن تحجز مقعدها في النهائيات بعدما خرجت منتصرة من مبارياتها الأربع الأولى، من دون أن تتلقى أي هدف.


