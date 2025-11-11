Babnet   Latest update 16:48 Tunis

نواب البرلمان يشددون على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913412c17e597.31311012_pngqmfjehoilk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 15:14
      
طرح نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع ضمن مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، جملة من المقترحات بخصوص الجبهات التي يتعيّن على المؤسسة العسكرية الاستعداد لها، إلى جانب دور الجيش الوطني في دعم التنمية والبنية التحتية.

التركيز على الجبهات الأمنية والاجتماعية


أكد النائب علي زغدود عن كتلة لينتصر الشعب أن أهم الجبهات التي ينبغي أن تستعد لها المؤسسة العسكرية هي جبهة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر والتهميش، مبيّناً أن خطر الإرهاب ما يزال قائماً رغم النجاحات التي حققها الجيش في هذا المجال.


وشدد على أن ميزانية وزارة الدفاع يجب ألا تختزل في الأرقام المخصّصة للتجهيزات والمعدات فقط، بل أن تُوجَّه نحو الخيارات الكبرى التي تحمي الأمن القومي. كما اقترح إحداث ديوان للتنمية العسكرية والمدنية، وبعث وحدة للتطوير العسكري، إلى جانب توسيع مساهمة الجيش في التدريب المهني والمشاريع الكبرى، داعياً إلى تعميم تجربة رجيم معتوق في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الفلاحي.

دور بيئي واجتماعي للمؤسسة العسكرية

من جانبها، اعتبرت النائبة مريم الشريف (غير منتمية) أنّ انخراط الجيش التونسي في مجال حماية البيئة أصبح ضرورياً، مستشهدة بنجاح المؤسسة العسكرية في إعادة بناء مسبح البلفدير بالعاصمة.
وأضافت أنّ دور المؤسسة لا يجب أن يقتصر على المهام الدفاعية، بل يتعين أن يمتد إلى الجانب الاجتماعي، عبر تنظيم حملات توعوية للشباب حول مقاومة العنف والانحراف الأخلاقي.

دعوة إلى تطوير القدرات القتالية والتكنولوجية

وفي السياق ذاته، دعا النائب مسعود قريرة عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى أن يستفيد الجيش التونسي من تجارب المقاومة اللبنانية والفلسطينية، محذراً من خطر ما وصفه بـ "الاختراق السيبرني" الذي تعرّضت له المقاومة اللبنانية، على حد تعبيره.

وطالب بتكوين فرقة متخصصة في فحص المشتريات العسكرية القادمة من الخارج، وبـ"تثمين دروس المقاومة في غزة" ودمجها في مناهج الكليات العسكرية، مع ضرورة إعداد عسكريين يتمتعون بـ قدرات قتالية عالية ومعنويات قوية. كما اقترح إنشاء فرق عسكرية متخصصة في الدفاع داخل الجبال والصحراء، مبرزاً أهمية استعداد الجيش التونسي لمختلف التحولات والصدمات العالمية.

الأراضي العسكرية والتنمية الجهوية

من جهته، دعا النائب عدنان العلوش (غير منتمٍ) إلى أن لا تكون المناطق العسكرية عائقاً أمام التنمية، مشيراً إلى وجود مناطق ذات قيمة عالية في بنزرت يمكن استثمارها اقتصادياً بالشراكة مع وزارة الدفاع.
وأكد ضرورة تثمين هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تنموية بما يعزّز المسار التنموي في الجهات.


