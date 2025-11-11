نواب البرلمان يشددون على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية

طرح نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع ضمن مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، جملة من المقترحات بخصوص الجبهات التي يتعيّن على المؤسسة العسكرية الاستعداد لها، إلى جانب دور الجيش الوطني في دعم التنمية والبنية التحتية.



التركيز على الجبهات الأمنية والاجتماعية



دور بيئي واجتماعي للمؤسسة العسكرية



دعوة إلى تطوير القدرات القتالية والتكنولوجية



الأراضي العسكرية والتنمية الجهوية



أكدعن كتلةأن أهم الجبهات التي ينبغي أن تستعد لها المؤسسة العسكرية هي، مبيّناً أن خطر الإرهاب ما يزال قائماً رغم النجاحات التي حققها الجيش في هذا المجال.وشدد على أنيجب ألا تختزل في الأرقام المخصّصة للتجهيزات والمعدات فقط، بل أن تُوجَّه نحو. كما اقترح إحداث، و، إلى جانبوالمشاريع الكبرى، داعياً إلىفي استصلاح الأراضي ودعم القطاع الفلاحي.من جانبها، اعتبرت(غير منتمية) أنّ انخراط الجيش التونسي فيأصبح ضرورياً، مستشهدة بنجاح المؤسسة العسكرية فيوأضافت أنّ دور المؤسسة لا يجب أن يقتصر على المهام الدفاعية، بل يتعين أن يمتد إلى، عبرحول مقاومة العنف والانحراف الأخلاقي.وفي السياق ذاته، دعاعن كتلةإلى أن يستفيد الجيش التونسي من، محذراً من خطر ما وصفه بـالذي تعرّضت له المقاومة اللبنانية، على حد تعبيره.وطالب بتكوين، وبـ"تثمين دروس المقاومة في غزة" ودمجها في مناهج، مع ضرورة إعداد عسكريين يتمتعون بـ. كما اقترح إنشاء، مبرزاً أهمية استعداد الجيش التونسي لمختلفمن جهته، دعا(غير منتمٍ) إلى أن لا تكون، مشيراً إلى وجوديمكن استثمارها اقتصادياً بالشراكة مع وزارة الدفاع.وأكد ضرورةبما يعزّز المسار التنموي في الجهات.