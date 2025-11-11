تركزت مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على دور المؤسسة العسكرية في التنمية، وضرورة توفير مرونة أكبر لتحرك الفلاحين في المناطق العسكرية، إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي للعسكريين من مختلف الرتب.



الساتر الترابي والمناطق الحدودية



المؤسسة العسكرية والتنمية



الانفتاح والاتصال العسكري



الدفاع السيبرني والتجهيزات



التحديث والرقمنة



الجوانب الاجتماعية والإعفاء من الخدمة



أثار النائبمسألةعلى الحدود التونسية الليبية، الرابط بين معتمديةوولاية، داعيا إلىلتمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم المصنفة كمناطق عسكرية.وطالب بمراعاة ظروف، معللفلاحين لأكثر من ثلاثة أشهر.من جانبه، أشار النائبإلى أن العديد من الفلاحين يتعرضون إلىبالمناطق الحدودية، مؤكدا أنه رغم تفهم سكان الجنوب لضرورات الأمن، يمكنمع الفلاحين الذين تتسرب مواشيهم إلى المناطق العسكرية. واعتبر أنأبرزت دعم الأهالي للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب.اقترح النائبتكثيفوفتح مجالات التعاون مع الكفاءات التونسية في، خصوصا في. كما دعا إلى اعتمادفي القضايا البسيطة مثل العنف أو استهلاك المخدرات الخفيفة للفئة العمرية بين 20 و30 عاما.من جانبها، شددت النائبةعلى أهمية، معتبرة أن الثكنات لا يجب أن تكون "قلاعا مغلقة". واقترحت تنظيمتبرز جهود الجيش وتعزز الثقة مع المواطنين، إضافة إلىتجسيدا لمبدأأكدت النائبةضرورة تطويرأمام التحديات العالمية الجديدة، فيما اعتبر النائبأن الجيش هوفي مكافحة الإرهاب، داعيا إلى، وتخصيص جزء من الميزانية لتطويرتساءل النائبعنفي مجال، والبرامج المعتمدة فيأثارت النائبةمسألةلذوي الاحتياجات الخاصة، داعية إلىوإصدار نص تطبيقي ينظم المسألة.كما دعا النائبإلىوتسهيل حصولهم على، معالذين قدموا مطالب نقل لأسباب اجتماعية.