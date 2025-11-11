اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689325c54543f7.54561685_imgonjkphleqf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها.



وأرجعت الشركة، في بلاغ صادر عنها، هذا الإضطراب إلى العطب، الذي طرأ على قنوات ضخ المياه التابعة لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، من سد الزياتين باتجاه محطة معالجة المياه بسجنان، منذ أمس، الإثنين.









وتوقع المصدر ذاته استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة من صباح غد، الإربعاء، بعد الإنتهاء من أشغال إصلاح العطب التي تتولى إنجزها شركة استغلال قنال أنابيب مياه الشمال.