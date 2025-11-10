صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ceeae36d7b0.59413068_fkpqlionjgmeh.jpg width=100 align=left border=0>

يحتضن المعرض الدولي بولاية قابس، فعاليات الدورة الاولى لصالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية، وذلك من 12 الى 15 نوفمبر الجاري .



ويمثل الصالون فرصة هامة للمستثمرين والباحثين والمختصين في المجال الفلاحي للاطلاع على آخر التقنيات المائية والخاصة بمعالجة مياه الري





والمعدات الفلاحية ومسالك التمويل الفلاحي اضافة الى تبادل الخبرات والتعاون من أجل دعم التحول التكنولوجي في القطاع الفلاحي .





وستخصص، هذه الدورة أيضا لعرض أهم أحدث المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية المحدثة في القطاع الزراعي وتربية الماشية .



ويتضمن البرنامج مداخلات علمية حول ندرة المياه والجديد في مجال تخزين المياه والطاقة الشمسية في المجال الفلاحي وانتاج الرمان والتين والزيتون وغيرها من الانشطة المتنوعة .