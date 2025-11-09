المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري
المنتخب الأولمبي التونسي يخوض ثلاث مواجهات ودية أمام السعودية وقطر والإمارات في دبيتونس – أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ المنتخب التونسي تحت 23 عامًا سيجري ثلاث مباريات ودية في دبي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضمن أيام الفيفا.
وسيواجه المنتخب الأولمبي نظيره السعودي يوم 12 نوفمبر في اللقاء الأول، ثم يلاقي المنتخب القطري يوم 15 نوفمبر في المقابلة الثانية، على أن يختتم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة منتخب الإمارات يوم 18 من الشهر الجاري.
وفي هذا الإطار، تم توجيه الدعوة إلى اللاعبين الآتي ذكرهم للمشاركة في هذه المقابلات:
في حراسة المرمى: أنس الخرداني – معتز الحنزولي – ريان بسباس
في الدفاع: محمد أمين علالة – أمين إلياس غرولر – ياسين المناعي – كيليان يحي – أنيس دوبال – يوسف الحرش – إلياس عرعار – سليم الخضراوي – ياسين شبيل
في وسط الميدان: أمان الله المحرزي – ضرار بريك – ريان عنان – الصادق محمود – لؤي الترايعي – زايون شطاي – محمد الهادي بوسلامة
في الهجوم: أنس حاج محمد – قصي بن معشة – سالم بوعجيلة – زين الدين كادا – فارس بوسنينة – محمد أمين الزايري – هيثم ضو
