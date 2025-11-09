Babnet   Latest update 13:31 Tunis

المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69107a73163ba4.13264850_kfeniqmgljohp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 12:26 قراءة: 0 د, 54 ث
      

المنتخب الأولمبي التونسي يخوض ثلاث مواجهات ودية أمام السعودية وقطر والإمارات في دبي

تونس – أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ المنتخب التونسي تحت 23 عامًا سيجري ثلاث مباريات ودية في دبي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضمن أيام الفيفا.


وسيواجه المنتخب الأولمبي نظيره السعودي يوم 12 نوفمبر في اللقاء الأول، ثم يلاقي المنتخب القطري يوم 15 نوفمبر في المقابلة الثانية، على أن يختتم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة منتخب الإمارات يوم 18 من الشهر الجاري.


وفي هذا الإطار، تم توجيه الدعوة إلى اللاعبين الآتي ذكرهم للمشاركة في هذه المقابلات:

في حراسة المرمى: أنس الخرداني – معتز الحنزولي – ريان بسباس
في الدفاع: محمد أمين علالة – أمين إلياس غرولر – ياسين المناعي – كيليان يحي – أنيس دوبال – يوسف الحرش – إلياس عرعار – سليم الخضراوي – ياسين شبيل
في وسط الميدان: أمان الله المحرزي – ضرار بريك – ريان عنان – الصادق محمود – لؤي الترايعي – زايون شطاي – محمد الهادي بوسلامة
في الهجوم: أنس حاج محمد – قصي بن معشة – سالم بوعجيلة – زين الدين كادا – فارس بوسنينة – محمد أمين الزايري – هيثم ضو


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318166


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 09 نوفمبر 2025 | 18 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:55
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
23°-16
23°-15
24°-15
25°-16
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*