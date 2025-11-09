قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/douz2016.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم صباح اليوم الاحد بفضاء جودة الحياة بمنطقة جنعورة على الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز، الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "تونسنا نرويها وغاباتنا نميها" وذلك بحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية، الى جانب عدد من التلاميذ ومنظوري رياض الأطفال ومتساكني المنطقة.



وأوضح رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خموسي خبخب لصحفي "وات" انه تمت بمناسبة اعطاء اشارة انطلاق الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة لهذه السنة برمجة تشجير هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة، حيث سيتم الانطلاق اليوم في تركيز الأشجار الغابية واشجار الزينة والأشجار الرعوية في نصف هكتار منها في انتظار معالجة مشكل المياه التي ستخصص لري هذا الفضاء واستكمال تشجيره لاحقا.









وأشار المصدر ذاته، الى ان برنامج التشجير بولاية قبلي، يشمل هذه السنة 29 هكتارا موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وذلك مقابل 45 هكتارا تمت برمجتها خلال السنة الفارطة تم إنجاز 80 في المائة منها فقط نظرا لأسباب متعلقة أساسا بشح المياه

واكد خبخب التوجه خلال هذه السنة اكثر فاكثر نحو غراسة الأشجار الغابية، وذلك في اطار توجه الإدارة العامة للغابات لتنمية المجال الغابي مقابل التقليص من أشجار الزينة، مشيرا الى انه قد تم تخصيص 40 الف ما بين شتلة غابية وشتلة زينة لغراستها من طرف البلديات والخواص والمؤسسات العمومية ودائرة الغابات بقبلي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة لهذه السنة. وأشار المصدر ذاته، الى ان برنامج التشجير بولاية قبلي، يشمل هذه السنة 29 هكتارا موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وذلك مقابل 45 هكتارا تمت برمجتها خلال السنة الفارطة تم إنجاز 80 في المائة منها فقط نظرا لأسباب متعلقة أساسا بشح المياهواكد خبخب التوجه خلال هذه السنة اكثر فاكثر نحو غراسة الأشجار الغابية، وذلك في اطار توجه الإدارة العامة للغابات لتنمية المجال الغابي مقابل التقليص من أشجار الزينة، مشيرا الى انه قد تم تخصيص 40 الف ما بين شتلة غابية وشتلة زينة لغراستها من طرف البلديات والخواص والمؤسسات العمومية ودائرة الغابات بقبلي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة لهذه السنة.