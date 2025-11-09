Babnet   Latest update 11:53 Tunis

عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a71e54c62c89.16974467_fikomjeqnhlgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025
      
شددت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي، اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة ويواظبون على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية أفضل على المدى الطويل ويقيهم ذلك من عدة أمراض.

ولفتت عفاف الهمامي، في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن السائد أن كبار السن لايمارسون نشاطا تعلميا واسعا بانتظام، وذلك لتراجع القدرات على التعلم مقارنة بالاصغر سنا حيث تتولد لدى كبار السن تغيرات فيزيولوجية مع التقدم في السن على مستوى الدماغ وتقل سرعة معالجة الاشياء وتنخفض الذاكرة والوظائف التنفيذية حسب تقديرها.



وشددت الهمامي في هذا الصدد على وجود أساليب يمكن لكبار السن اكتساب التعلمات عبرها بطرق بسيطة وبطريقة ناجعة فهم يتعلمون عبر خبرتهم في الحياة من خلال ربطهم للمعلومات الجديدة بالمكتسبة منها وتكون قيمة التعلمات ذات جدوى وقيمة مضافة لكبار السن.

وأفادت المختصة في أمراض الشيخوخة أن دراسة علمية أمريكية نشرت في مجلة علمية سنة 2024 وأجريت على عينة من 12099 شخصا أبرزت نتائجها أهمية القراءة بانتظام بالنسبة لكبار السن، ودعت هذه الفئة الى القراءة بانتظام لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا وممارسة نشاط حركي وذلك للوقاية من مرض الزهايمر والخرف بأنواعه وتنشيط الذاكرة وتعزيز القدرات الادراكية والمعرفية على المدى الطويل الى جانب المحافظة على الاستقلالية.


