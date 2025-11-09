Babnet   Latest update 09:37 Tunis

الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي"  بالمدرسة العليا للتجارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/manoubaunivers.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 07:52
      
  تطلق المدرسة العليا للتجارة بتونس  بجامعة منوبة، عبر قسم ادارة الأعمال و التسويق  تحدي" تحدّ ذكاءك الاصطناعي"  
« CHESS YOUR IA »
الموجه للطلبة والرامي  إلى تصميم حلول مبتكرة تنطلق من مشاكل واقعية مقدمة من مؤسسات شريكة، مع دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وذي أثر إيجابي, وفق تصريح الأستاذ المساعد بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ومدير مركز )المهن و اشهاد الكفاءات ياسين سلامة ل(وات.

ويتضمن البرنامج الذي سيفتتح الأربعاء 12 نوفمبر، سلسلة من الورشات التطبيقية المعمّقة التي تنطلق بعضها خلال هذا الشهر وتتواصل حتى جانفي المقبل، لتشمل التفكير التصميمي، وتقنيات التفاعل مع الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي   والتطوير دون كود والنمذجة، ثم فن الحكاية والتواصل ومهارات العرض والتواصل.

   وقد وقع الاختيار على هذه المحاور لدعم معارف الطلبة في تلك المجالات، وتعزيز قدراتهم على بناء حلول مبتكرة، وعلى التفكير النقدي والإبداعي، وتطوير كفاءات بشكل يربط بين الإبداع والتحليل والتواصل، في علاقة بفكرة التحدي القائمة على الانطلاق من مشكلة حقيقية لإحدى المؤسسات الشريكة، وتعلّم كيفية تصميم حلّ مبتكر بذكاء، مع دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وذات أثر إيجابي.
وسيكون هذا التحدي، وفق سلامة، فرصة للطلبة المشاركين للتعرف على مهنيين وخبراء في مجال التوظيف من جهة، وسيقع تمكينهم من شهادات مشاركة معترف بها يمكن إضافتها إلى السيرة الذاتية، وفرص تربصات وتشغيل عبر الشركاء الداعمين مع تتويج الفائزين في التحدي بجوائز يوم 21 جانفي 2026.
يذكر ان التحدي ينتظم بالشراكة مع عدد من الشركاء على غرار جمعية "تيم"   "شباب التسويق التونسي" بالمدرسة العليا للتجارة، ومؤسسة التسويق الرقمي " ميديانات" ، و مركز التدريب "وول ستريت انقليزية"   وشركة "سلايتون" و"اوبوس لاب" .  


