وزارة الفلاحة توصي الفلاحين بأخذ الإحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات تبعا للتقلبات الجوية اليوم الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 10:14
      
أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين بأخذ الإحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية وإعادة التّثبّت من متانة تركيز البيوت المحميّة تحسبا لهبوب الرّياح.

ويأتي هذا التحذير، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على خلفية التلقبات الجوية التي يشهدها الطقس اليوم الجمعة.



ويكون الوضع الجوي،وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي،ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال.

وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.


