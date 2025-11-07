Babnet   Latest update 06:42 Tunis

رئيس الجمهورية يتسلم اوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690d8ae6ace249.11609796_olejgqfihpnkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 05:49
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:
"Pierre NTSIET NGOLO" سفير الجمهورية الغابونية بتونس
"Lindiwe Benedicta HENDRICKS" سفيرة جمهورية جنوب افريقيا بتونس

سفير دولة فلسطين بتونس ، رامي فاروق أسعد القدومي

"MALAN NIAMKE EBAGNILIN BENJAMIN" سفير جمهورية الكوت ديفوار بتونس
"Devyani Uttam KHOBRAGADE" سفيرة جمهورية الهند بتونس
وجرى هذا الموكب وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ،بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمّد بن عيّاد


