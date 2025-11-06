Babnet   Latest update 21:27 Tunis

خبيرة دولية معتمدة لدى اليونيسيف تدعو الى ضرورة توظيف اللعب كوسيلة بيداغوجية لتفعيل الأنشطة الحركية المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690cf90f103d02.89542785_ilgmhopjnqfek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 17:37 قراءة: 1 د, 45 ث
      
أكدت المتفقدة والخبيرة الدولية المعتمدة لدى "اليونيسيف" فاطمة ستهم، على أهمية توظيف اللعب بصفته وسيلة بيداغوجية أثبتت نجاعتها في دافعية التعلّم
والتركيز، والتفكير الابتكاري، وفي تنمية المهارات اللغوية والتواصلية والاجتماعية والقيميّة والحركيّة والحسيّة للأطفال، وكوسيلة بيداغوجية لتفعيل الأنشطة الحركية المدرسية.


وأضافت فاطمة ستهم في تصريح ل/وات/، على هامش اشرافها على لقاء تكويني بروضة أطفال بمنوبة، أمس الأربعاء، حول "أحدث المناهج والطرق البيداغوجية في التعليم

بيداغوجيا اللعب مدخل أساسي لتنمية قدرات الطفل"، ان بيداغوجيا اللعب القائمة على تحريك كل حواس الطفل، وتلقينه في حالة لعب ولهو لايجب ان تتوقف في مرحلة التحضيري
وما قبل المدرسة، وان لا تحصل القطيعة، بل يجب ان تتواصل بالوسط المدرسي كمدخل أساسي لتفعيل الأنشطة الحركية داخل البيئة التعليمية.

واعتبرت ان الجدل حول زراعة الفول والمنسج، وغيرها من أنشطة التربية التكنولوجية أثار من جديد أهمية هذه الأنشطة، اذا ما صوّبت كمنهج تعليمي في المؤسسة التربوية
وليس كواجبات منزلية تقوم بها الأمهات، واذا ما اعتمدت كمضمون تعليمي حركي ولعبي لا يقتصر هدفه على البعد التربوي، بل يساهم في دعم الثقة بالنفس والإحساس بالإنجاز
والفاعلية وتنمية القيادة وتحمل المسؤولية من خلال الأنشطة الجماعية.

ولفتت الى ان عملية التلقين بين جدران القسم، والاعتماد على إملاء المعلومات للتلاميذ دون إشراكهم في التفكير أو الفهم يؤثر سلبا على مستوى تركيزهم، وعدم فهمهم وعلى
عملية التحصيل وعلى نمو شخصية المتعلم، في حين يكون التعليم الحركي والقائم على الأنشطة واللمس والتطبيق أكثر نجاعة حسب تقديرها.

وشددت على أهمية إعادة حدائق المدارس وتشريك التلاميذ في الزراعة، وتمرير المعلومات حول الزراعات، وربط التعلم النظري بالواقع العملي، وتقريب الطفل من الطبيعة
لتحسين ملكة الملاحظة العلمية لديه، واعتماد الورشات الحية المفتوحة سواء برياض الأطفال او المدارس، كوسائل تعليمية ناجعة تجمع بين التعلم العملي والتفاعل الاجتماعي
وتنمية المهارات الى جانب العمل على تكثيف الرحلات والدروس الميدانية في الطبيعة وخلق فرصة للتعلّم خارج القاعات، والجمع بين المتعة والفائدة التربوية.

واعتبرت ان المسؤولية تقع بالقدر الأكبر على المؤسسة التربوية والمربين، لكن الولي أيضا يتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية في الحفاظ على مكتسبات ابنه المعرفية، بتنميتها
بالحوار وبالنقاش بنفس الأساليب الحركية والقائمة على اللعب والحوار التي يتعلم منها التعاون، الالتزام بالقوانين، واحترام الآخرين، وتساعده على بناء شخصية متوازنة اجتماعيا
ونفسيا، هذا مع تجنيبه شاشات الهاتف الجوال والتلفاز وغيرها من السلوكات المهددة لمداركه ومكاسبه وبصره وصحته الجسدية والذهنية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318037


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
23°-15
25°-14
21°-15
21°-16
  • Avoirs en devises
    24719,7

  • (06/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40180 DT        1$ =2,96262 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    