بنزرت: عملية بيضاء تحاكي حادث اشتعال قارورة غاز في وحدة الصيانة عبر اللاسلكي بمركز التعبئة بمؤسسة "عجيل" بجرزونة

انتظمت، عشية اليوم الخميس، بمركز التعبئة بمؤسسة "عجيل غاز" بمعتمدية جرزونة من ولاية بنزرت، عملية بيضاء تطبيقية مشتركة بين مختلف مصالح السلامة وفرق التدخل الميداني المختصة بالشركة، والحماية المدنية ببنزرت وجرزونة.

وتحاكي العملية البيضاء المنجزة حادث اشتعال قارورة غاز في وحدة الصيانة عبر اللاسلكي نجم عنه عدد من الإصابات البشرية، ما استدعى التدخل العاجل والميداني من قبل الفرق المختصة عبر تفعيل المخطط الداخلي للمؤسسة ولاسيما مخطط الطوارئ، عقبه دخول مصالح الحماية المدنية.

وأفضت العملية إلى نجاح مشترك في السيطرة على الحادث والاجلاء الطبي للمصابين، كما اثبتت جميع الفرق المتدخلة من الطرفين يقظة وجاهزية عالية وخبرة ميدانية في معالجة حوادث مماثلة رغم خطورة الموقف وتعقيداته اللوجستية والبشرية، وفق ما عاينه صحفي "وات".





وأشرف على مجمل أطوار العملية البيضاء رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، وواكبها الرئيس المدير العام لمؤسسة "عجيل غاز" خالد بتين وبقية إدارة المؤسسة وإطارات أمنية ومن الحماية المدنية.