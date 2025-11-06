Babnet   Latest update 21:27 Tunis

مدنين: المدرسة الابتدائية الفاهمين بجربة أجيم تتسلّم الجائزة الاولى للمدارس التونسية المشاركة في مسابقة "ويكيتشالنج"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690d04ebdf8c81.64181067_lnkhpmqoiejgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 21:27
      
تسلمت المدرسة الابتدائية الفاهمين من معتمدية جربة أجيم بولاية مدنين الجائزة الأولى على مستوى المدارس التونسية المشاركة في مسابقة "ويكشالنج" التي ضمّت مدارس من اكثر من 11 دولة افريقية من بينها 170 مدرسة من تونس، وتمثّلت الجائزة في معدات للمدرسة بقيمة 2500 أورو شملت سبورة تفاعلية ضخمة و3 شاشات عرض وتجهيزات اخرى مختلفة كطابعة رقمية وغيرها.
ووفق مدير المدرسة الابتدائية الفاهمين كمال الجاسوستي، تمثلت مشاركة المدرسة في مسابقة "ويكيتشالنج" في اختيار موضوع الحروف الابجدية الامازيغية بهذه المنطقة التي تعتمد اللغة الامازيغية نطقا وكتابة، بما يمنحها خصوصية فريدة مع رصيد هائل من العادات والتقاليد وموروث ثقافي مميز.
وأوضح أن هذا العمل مكّن بتفرده وخصوصيته، إضافة إلى الاسلوب الذي قدمه به التلاميذ، من إحراز الجائزة الاولى على مستوى المدارس التونسية المشاركة، بما مثّل دفعا وتشجيعا كبيرا للمؤسسة عزز رصيدها في التتويجات في مجالات اخرى جهوية ووطنية، وفق تأكيده.

وبهذه الجائزة، يكون في رصيد جزيرة جربة 4 جوائز مماثلة منذ اطلاق المسابقة، وجوائز اخرى وطنية وعالمية مكّنت من تركيز نوادي اذاعة ونوادي اعلامية بعدد من المدارس وفق اختيار الاطار الاداري والتربوي للمدرسة الفائزة.


Babnet

