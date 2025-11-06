هيئة الانتخابات تعلن عن انطلاق آجال قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف لملاحظة وتغطية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف- معتمدية شربان

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن انطلاق آجال قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف- معتمدية شربان التابعة لولاية المهدية على أن تنتهي يوم 20 ديسمبر 2025.



ودعت الهيئة، في بلاغ فتح باب الاعتماد، جميع هياكل المجتمع المدني والصحفيين المحليين والأجانب وممثلي المؤسسات الإعلامية والضيوف الراغبين في الترشح للحصول على الاعتماد ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة بموقع واب الهيئة "www.isie.tn" لتقديم ترشحاتهم إما مباشرة لدى خلية الاعتماد بمقرها المركزي الكائن بحدائق البحيرة أو بمقر الإدارة الجهوية بالمهدية بشارع قرطاج بالمهدية.



وأوضحت الهيئة أن بطاقات الاعتماد تسلم إلى الملاحظين والصحفيين والضيوف في التاريخ المعلن عند إيداع مطالب الترشح.تجدر الإشارة، إلى أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر، بتاريخ 27 أكتوبر 2025، تضمن الأمر عدد 441 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025، والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدّائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية إلى التصويت على عريضة سحب الوكالة من نائب محلي يوم 28 ديسمبر المقبل.وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرر في 22 أكتوبر الجاري قبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بالشرف بمعتمدية شربان.وحسب ذات القرار فقد أمضى 148 ناخبا من بين الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية وعددهم 1097 ناخبا وفق آخر تحيين للسجل الانتخابي، على عريضة سحب الوكالة من النائب عن المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف كمال بن الحبيب جلول.وكانت هيئة الانتخابات نظمت في 28 سبتمبر 2025 أول عملية تصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان، ولاية المهدية، عن الدائرة الانتخابية عمادة القواسم الغربية، بموجب أمر صدر في جويلية 2025 .