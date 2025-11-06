Babnet   Latest update 20:15 Tunis

البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يتاهل الى نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690cebed0662d1.44108232_pkhlifgonjmqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 19:41
      
اكتملت ملامح الدور نصف النهائي من النسخة السابعة للبطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات، التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري، بتأهل جمعية الحمامات مساء اليوم الخميس إلى المربع الذهبي بعد فوزها العريض على نادي فتاة سلوى الكويتي بنتيجة 35-20 في لقاء الدور ربع النهائي.

وبذلك، تكتمل قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي بأربعة فرق تونسية هي:

النادي الإفريقي، نادي الرياضة النسائية بالمكنين، الجمعية النسائية بالساحل، وجمعية الحمامات، في إنجاز يعكس هيمنة الأندية التونسية على البطولة.


وكان النادي الإفريقي قد حسم ترشحه بفوزه على نادي قاسيون السوري بنتيجة 25-15، فيما ضمن نادي الرياضة النسائية بالمكنين تأهله بعد فوزه الكبير على النبك السوري بنتيجة 48-20، وتأهلت الجمعية النسائية بالساحل على حساب القرين الكويتي بنتيجة 32-24.

وفيما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي:

* الجمعية النسائية بالساحل – نادي القرين الكويتي: 32-24
* نادي الرياضة النسائية بالمكنين – النبك السوري: 48-20
* النادي الإفريقي – قاسيون السوري: 25-15
* جمعية الحمامات – فتاة سلوى الكويتي: 35-20


