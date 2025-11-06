Babnet   Latest update 07:37 Tunis

وزارة الشؤون الثقافية تنعى الموسيقار وعازف الساكسوفون فرحات بن حميدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c2ed15cff82.77089983_lpqimfkgjeonh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 06:44 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية فقيد الساحة الفنية الموسيقاروعازف الساكسوفون فرحات بن حميدة الذي وافاه الأجل المحتوم امس الاربعاء على إثر حادث مرور.

ويُعدّ الراحل، وهو أصيل ولاية صفاقس، من أمهر العازفين على آلة الساكسوفون في تونس، وهو ايضا، مؤسس وقائد الفرقة الموسيقية "اولاد الديوان" ، وقد ساهم من خلال مشاركته في العديد من العروض والمشاريع الفنية في إثراء التجارب الموسيقية الوطنية



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317979


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
19°-16
24°-14
21°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    