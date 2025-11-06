وزارة الشؤون الثقافية تنعى الموسيقار وعازف الساكسوفون فرحات بن حميدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c2ed15cff82.77089983_lpqimfkgjeonh.jpg width=100 align=left border=0>

نعت وزارة الشؤون الثقافية فقيد الساحة الفنية الموسيقاروعازف الساكسوفون فرحات بن حميدة الذي وافاه الأجل المحتوم امس الاربعاء على إثر حادث مرور.



ويُعدّ الراحل، وهو أصيل ولاية صفاقس، من أمهر العازفين على آلة الساكسوفون في تونس، وهو ايضا، مؤسس وقائد الفرقة الموسيقية "اولاد الديوان" ، وقد ساهم من خلال مشاركته في العديد من العروض والمشاريع الفنية في إثراء التجارب الموسيقية الوطنية





