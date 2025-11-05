Babnet   Latest update 07:37 Tunis

تعليق نشاط مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس لمدة شهر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c2e5a2d07c6.59951640_nliqgeofhjkmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 23:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس، في بلاغ له، تلقيه بعد ظهر يوم الاربعاء محضرَ إعلام بإذن على عريضة يقضي بتعليق أنشطته لمدة 30 يومًا ابتداءً من تاريخ الإعلام.

وأضاف البلاغ إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - فرع تونس، لن تتمكن خلال هذه الفترة من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها.



وأكدت المنظمة تمسكها بسيادة القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار، حسب ذات المصدر.
يشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) فتحت مكتبها في تونس في سبتمبر 2011.
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317978


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
19°-16
24°-14
21°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    