بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : الترجي والنجم الساحلي يواصلان الانتصارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 22:41
      
شهدت مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة، التي دارت مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، هيمنة واضحة لأبرز الفرق التقليدية، حيث واصل كل من الترجي الرياضي والنجم الساحلي سلسلة انتصاراتهما، في حين عرف الزيتونة الرياضية واتصالات صفاقس بداية صعبة بعد ثلاث جولات.

المجموعة الأولى


* قاعة الزواوي:

الترجي الرياضي – الأولمبي القليبي 3-0
تألق الترجي الرياضي مجددًا محققًا فوزه الثالث على التوالي دون خسارة أي شوط، ليواصل تصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

* قاعة المشاتل:
الزيتونة الرياضية – سعيدية سيدي بوسعيد 0-3
تمكنت السعيدية من تحقيق فوز مهم خارج الديار، في حين تواصلت معاناة الزيتونة الرياضية التي مازالت دون أي انتصار.

* قاعة بوسالم:
مولدية بوسالم – مستقبل المرسى 3-1
واصل فريق بوسالم عروضه القوية مكرسًا موقعه في المراتب الأولى، فيما اكتفى مستقبل المرسى بهزيمته الثانية.

الترتيب – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ---------------------- | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 9 | 3 |
| 2 | مولدية بوسالم | 6 | 3 |
| 3 | الأولمبي القليبي | 3 | 2 |
| 4 | مستقبل المرسى | 3 | 3 |
| 5 | سعيدية سيدي بوسعيد | 3 | 2 |
| 6 | الزيتونة الرياضية | 0 | 3 |

المجموعة الثانية

* قاعة العوينات – سوسة:
النجم الساحلي – نادي حمام الأنف 3-0
واصل فريق جوهرة الساحل عروضه القوية محافظًا على صدارة مجموعته دون منافسة.

* قاعة الرائد البجاوي – صفاقس:
جمعية اتصالات صفاقس – اتحاد النقل الصفاقسي 0-3
فاز اتحاد النقل بسهولة، مستفيدًا من ضعف أداء الاتصالات التي مازالت تبحث عن فوزها الأول.

* قاعة الرائد البجاوي – صفاقس:
النادي الصفاقسي – فتح حمام الأغزاز 3-0
أكد النادي الصفاقسي جاهزيته بتحقيق فوز مستحق أعاده إلى المراتب الأولى.

الترتيب – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ---------------------- | ------ | --------- |
| 1 | النجم الساحلي | 9 | 3 |
| 2 | اتحاد النقل بصفاقس | 6 | 3 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 6 | 3 |
| 4 | نادي حمام الأنف | 3 | 3 |
| 5 | فتح حمام الأغزاز | 0 | 2 |
| 6 | اتصالات صفاقس | 0 | 2 |


