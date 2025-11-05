Babnet   Latest update 23:11 Tunis

توزر: اخلاء سوق الجملة للتمور من مقره القديم وتخصيص فضاء جديد ووضعه على ذمة التجار

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tozeur2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 23:11
      
تم فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار اخلاء سوق الجملة للتمور من مقره القديم، الكائن بمدخل مدينة توزر على الطريق الوطنية رقم 3 (طريق الحامة)، ووضع فضاء جديد راجع بالنظر إلى المجمع المهني المشترك للتمور على ذمة التجار والفلاحين لاستغلاله كسوق للجملة في الفترة الحالية، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية توزر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويأتي القرار، بحسب بلاغ مصالح ولاية توزر، في سياق العناية بقطاع التمور وخاصة حلقة الترويج وبغاية توفير سوق يليق بتطلعات تجار الجملة والفلاحين، وقد تمت تهيئة الفضاء الجديد بما يتماشى مع نشاط بيع التمور بالجملة، فضلا عن الاتفاق على توفير الإنارة العمومية والحراسة للفضاء لضمان حسن سير العمل به.

وتراوحت انطباعات تجار التمور بالجهة، بين مرحب بالقرار وبين منتقد باعتبار أن الفضاء الجديد ضيق ولا يسمح باستيعاب جميع التجار فضلا عن الدعوة إلى أن يكون استغلاله بشكل مؤقت في انتظار إتمام دراسات انجاز سوق جملة للتمور عصري وانجازه على أرض الواقع.


