وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، بوفاةعن عمر يناهز، بعد مسيرة فنية وإنسانية استثنائية جعلت منها إحدى أبرز أيقونات السينما الفرنسية في القرن العشرين.وُلدت بريجيت باردو فييوم، وبرزت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي كرمز للجمال والتحرر، بعدما بدأت مشوارهاقبل أن تفرض حضورها في السينما العالمية.

وانطلقت شهرتها الواسعة بفيلم(1956)، الذي قدّمها بصورة مغايرة للمرأة في السينما آنذاك، لتتوالى بعدها مشاركاتها في أكثر من، من بينها. كما خاضت تجربة الغناء وسجّلت أعمالًا مع الموسيقي الفرنسياعتزلت باردو التمثيل سنةوهي في التاسعة والثلاثين من عمرها، بعد سنوات من الشهرة الصاخبة التي رافقتها ضغوط نفسية كبيرة، عانت خلالها من الاكتئاب ومحاولات انتحار. وتزوّجت أربع مرات وأنجبت ابنًا واحدًا.وبعد اعتزالها، كرّست حياتها للدفاع عن، وأسّست سنةمؤسسة حملت اسمها، تحوّلت إلى إحدى أبرز المنظمات الناشطة في هذا المجال، حيث جمعت ملايين الفرنكات عبر مزادات خاصة، وقادت حملات واسعة ضد صيد الحيوانات واستهلاك اللحوم.وعاشت بريجيت باردو في سنواتها الأخيرة بمدينةالساحلية، بعيدًا عن الأضواء، محافظة على صورتها كرمز فني وإنساني ترك بصمة عميقة في الثقافة الفرنسية والعالمية.