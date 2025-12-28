Babnet   Latest update 11:49 Tunis

وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا

Publié le Dimanche 28 Decembre 2025
      
أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، بوفاة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد مسيرة فنية وإنسانية استثنائية جعلت منها إحدى أبرز أيقونات السينما الفرنسية في القرن العشرين.

وُلدت بريجيت باردو في باريس يوم 28 سبتمبر 1934، وبرزت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي كرمز للجمال والتحرر، بعدما بدأت مشوارها راقصة باليه وعارضة أزياء قبل أن تفرض حضورها في السينما العالمية.



وانطلقت شهرتها الواسعة بفيلم وخلق الله المرأة (1956)، الذي قدّمها بصورة مغايرة للمرأة في السينما آنذاك، لتتوالى بعدها مشاركاتها في أكثر من 40 فيلمًا، من بينها شأن خاص جدا. كما خاضت تجربة الغناء وسجّلت أعمالًا مع الموسيقي الفرنسي سيرج غينسبورغ.

اعتزلت باردو التمثيل سنة 1973 وهي في التاسعة والثلاثين من عمرها، بعد سنوات من الشهرة الصاخبة التي رافقتها ضغوط نفسية كبيرة، عانت خلالها من الاكتئاب ومحاولات انتحار. وتزوّجت أربع مرات وأنجبت ابنًا واحدًا.

وبعد اعتزالها، كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الحيوانات، وأسّست سنة 1986 مؤسسة حملت اسمها، تحوّلت إلى إحدى أبرز المنظمات الناشطة في هذا المجال، حيث جمعت ملايين الفرنكات عبر مزادات خاصة، وقادت حملات واسعة ضد صيد الحيوانات واستهلاك اللحوم.

وعاشت بريجيت باردو في سنواتها الأخيرة بمدينة سان تروبيه الساحلية، بعيدًا عن الأضواء، محافظة على صورتها كرمز فني وإنساني ترك بصمة عميقة في الثقافة الفرنسية والعالمية.
