فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e843ecb23e4.86739497_pngoqljfmheik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 12:50 قراءة: 1 د, 2 ث
      
سيكون جمهور الفن السابع على موعد، بداية من يوم الأربعاء 7 جانفي 2026، في عدد من القاعات التونسية، مع فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر الذي سيُعرض ضمن سلسلة الأفلام المُبرمجة خلال التظاهرة السينمائية الجديدة "سينيماد" التي تقدم لعشاق الفن السابع أحدث الأفلام العالمية، التي عرضت في أهم المهرجانات الدولية.

هذا الفيلم الذي سيمثل فلسطين في جوائز الأوسكار لسنة 2026، يقترح قراءة لأحداث الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 ضد "الانتداب البريطاني" والوجود الصهيوني في فلسطين، مستندا إلى رؤية إخراجية توازن بين الحس الجمالي والوعي التاريخي دون الوقوع في المباشراتية أو الخطاب التقريري، ويضم نخبة من الممثلين العرب والعالميين من بينهم النجم التونسي ظافر العابدين و"غيرمي آيرونز" وهيام عباس وكامل الباشا وصالح بكري وياسمين المصري وجلال الطويل.

وقد تم عرض فيلم "فلسطين 36" في افتتاح أيام قرطاج السينمائية في دورتها السادسة والثلاثين ولقي إعجاب الجمهور التونسي، كما كان حاضرا ضمن برنامج أيام قرطاج السينمائية في السجون في دورتها 11، حيث اختتم فعاليات هذه الأيام التي تقام في إطار أيام قرطاج السينمائية.

وستُقام عروض "فلسطين 36" في عدد من القاعات في العاصمة وفي الجهات من بينها، قاعة "سيني 350" بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وقاعات سينما بالمركبات التجارية الكبرى بتونس وسوسة، وفضاء الفن والثقافة في مدينة الحمامات وفضاء جيلان بنابل، وفي قاعة سينما مدنين وسينما دار القيروان.
