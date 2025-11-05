اكتشاف قناع مرمري نادر يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد بموقع توفاة في قرطاج

شهد موقع توفاة بقرطاج مساء أمس الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، اكتشافا أثريا جديدا تمثّل في قناع من المرمر لامرأة ذات تسريحة شعر على النمط الفينيقي، يعود إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد.







ويرجح الفريق العلمي المشرف على الحفريات، حسب ماورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، أن يكون هذا القناع قدم كهدية تقرب إلى الإله بعل حمون والآلهة تانيت، في تجسيد لطقوس وممارسات دينية كانت تقام في هذا الفضاء المقدس.وتندرج هذه الحفريات ضمن اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وُقّعت في مارس 2024 وتمتد على أربع سنوات، بهدف مواصلة التنقيبات والدراسات العلمية وإعادة تهيئة الموقع الأثري الذي أثمر نتائج علمية قيّمة منذ انطلاق الأعمال فيه.وفي هذا السياق أوضح عماد بن جربانية، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث، أن هذا الاكتشاف يعد حلقة جديدة في سلسلة من النتائج البارزة، من بينها العثور سنة 2014 على عدد هام من النقائش باللغة القرطاجية، ثم اكتشاف تسع قطع نقدية ذهبية سنة 2023 تعود إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وتدل على أن رواد المعبد كانوا من الطبقة الأرستقراطية القرطاجية.ويضمّ الفريق العلمي الذي أشرف على هذا الكشف الأثري كلا من عماد بن جربانية ونسرين مداحي وكوثر جندوبي، حيث يواصل الباحثون حاليا دراسة مكوّنات القناع وتحليل خصائصه الفنية والمادية تمهيدا لإعداد التقرير العلمي النهائي حوله