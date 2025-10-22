Babnet   Latest update 20:14 Tunis

بطولة كرة اليد : الترجي والنادي الإفريقي يحافظان على الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f92296078b18.09354715_nhejpqligfkmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 19:28
      
عرفت مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد منافسة قوية بين الأندية، حيث واصل الترجي الرياضي والنادي الإفريقي تألقهما بتحقيق انتصارين جديدين، حافظا بفضلهما على الصدارة المشتركة برصيد 28 نقطة لكل فريق.

نتائج مباريات اليوم:


* الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت: 33 - 27

* سبورتينغ المكنين – النجم الساحلي: 32 - 31
* النادي الإفريقي – مكارم المهدية: 35 - 22
* نادي كرة اليد بقصور الساف – بعث بني خيار: 24 - 34
* جمعية الحمامات – الملعب التونسي: 36 - 31
* نادي كرة اليد بجمال – نسر طبلبة: 41 - 35

الترتيب بعد الجولة العاشرة:

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------------- | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 28 | 10 |
| 1 | النادي الإفريقي | 28 | 10 |
| 3 | النجم الساحلي | 24 | 10 |
| 4 | بعث بني خيار | 23 | 10 |
| 5 | نادي ساقية الزيت | 22 | 10 |
| 6 | سبورتينغ المكنين | 21 | 10 |
| 7 | نادي كرة اليد بجمال | 19 | 10 |
| 8 | الملعب التونسي | 16 | 10 |
| 8 | جمعية الحمامات | 16 | 10 |
| 10 | نادي كرة اليد بقصور الساف | 15 | 10 |
| 10 | مكارم المهدية | 15 | 10 |
| 12 | نسر طبلبة | 12 | 10 |


