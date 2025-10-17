Babnet   Latest update 17:26 Tunis

التوقيع على اتفاقية تعاون بين هيئة الانتخابات ومعهد المواصفات والملكية الصناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/7/innorpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 16:36 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكيـة الصناعية نافع بوتيتي، اليوم الجمعة بالمقر المركزي للهيئة، على اتفاقية تعاون بين الجانبين، وذلك بحضور أعضاء مجلس الهيئة.

وأثنى رئيس الهيئة، على ما يتمتع به المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خبرة واسعـة وسمعة دولية في مجال اختصاصه، مؤكّدا أن التوقيع على هذه الاتفاقية، يندرج في إطار التمشي الإستراتيجي الذي ينتهجـه مجلس الهيئة الحالي، لدعم علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية، والتعويـــل على الكفاءات الوطنية التي تزخر بها تونس والاستفادة من خبراتها، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.



وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية، يعكس حرص هيئة الانتخابات على الارتقاء بأداء هياكلها إلى مستويات أفضل، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافيـة والنجاعة في مجال التصرف في مختلف شؤون وأنشطة وموارد الهيئـة، وإكساب إطاراتها و أعوانها التقنيات والمهارات اللازمـة لتمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجـه، بفضل ما سيوفره لهم المعهد بمقتضى هذه الاتفاقية من دعم وتكوين وخبرة في مختلف مجالات اختصاصه.

من جانبه، أعرب المدير العام للمعهد الوطني، عن استعداد مختلف مصالح وهياكل المعهد لتجسيد بنود هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، بالتعاون والتنسيق المباشرين مع مصالح هيئـة الانتخابات، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في أقرب الآجال وأفضل الظروف.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316811


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
23°-20
24°-19
27°-17
29°-20
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    