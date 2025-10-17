التوقيع على اتفاقية تعاون بين هيئة الانتخابات ومعهد المواصفات والملكية الصناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/7/innorpi.jpg width=100 align=left border=0>

وقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكيـة الصناعية نافع بوتيتي، اليوم الجمعة بالمقر المركزي للهيئة، على اتفاقية تعاون بين الجانبين، وذلك بحضور أعضاء مجلس الهيئة.



وأثنى رئيس الهيئة، على ما يتمتع به المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خبرة واسعـة وسمعة دولية في مجال اختصاصه، مؤكّدا أن التوقيع على هذه الاتفاقية، يندرج في إطار التمشي الإستراتيجي الذي ينتهجـه مجلس الهيئة الحالي، لدعم علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية، والتعويـــل على الكفاءات الوطنية التي تزخر بها تونس والاستفادة من خبراتها، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.









وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية، يعكس حرص هيئة الانتخابات على الارتقاء بأداء هياكلها إلى مستويات أفضل، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافيـة والنجاعة في مجال التصرف في مختلف شؤون وأنشطة وموارد الهيئـة، وإكساب إطاراتها و أعوانها التقنيات والمهارات اللازمـة لتمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجـه، بفضل ما سيوفره لهم المعهد بمقتضى هذه الاتفاقية من دعم وتكوين وخبرة في مختلف مجالات اختصاصه.



من جانبه، أعرب المدير العام للمعهد الوطني، عن استعداد مختلف مصالح وهياكل المعهد لتجسيد بنود هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، بالتعاون والتنسيق المباشرين مع مصالح هيئـة الانتخابات، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في أقرب الآجال وأفضل الظروف.



