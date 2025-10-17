سنتان سجنًا لمسؤولين سابقين بوزارة التجارة في قضية فساد مالي وإداري

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة عامين في حق مسؤولين سابقين بوزارة التجارة، بعد ثبوت تورطهما في قضية فساد مالي وإداري شملتهما الأبحاث القضائية.

