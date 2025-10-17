Babnet   Latest update 14:39 Tunis

سنتان سجنًا لمسؤولين سابقين بوزارة التجارة في قضية فساد مالي وإداري

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 13:46
      
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة عامين في حق مسؤولين سابقين بوزارة التجارة، بعد ثبوت تورطهما في قضية فساد مالي وإداري شملتهما الأبحاث القضائية.


