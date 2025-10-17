زغوان: تحويل 350 طنّا من الإكليل إلى زيوت في إطار نشاط الشركة الأهلية "سيرستي" بأم الأبواب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648af5688f5b44.43843086_fojikpelmqnhg.jpg width=100 align=left border=0>

أحصت الشركة الأهلية لتثمين المنتوجات الغابية بأم الأبواب "سيرستي" بالفحص من ولاية زغوان إنتاجها من الإكليل، إثر انتهاء موسم الجني والتحويل، بحوالي 350 طنّا تم تجفيفها وتحويلها إلى زيوت لترويجها في الأسواق المحلية والعالمية، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح العرفاوي.

وأوضح العرفاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّه تم تحويل 50 طنّا من مجموع الإنتاج من طرف الشركة الأهلية في مقرها بأم الأبواب باستعمال وسائل تقليدية، بينما تمت إحالة قرابة 300 طنّ إلى شركة متعاونة لتحويلها وذلك في إطار اتفاق مبرم معها.

وأضاف أنّه تم استغلال مساحة 2200 هكتار من جملة 4200 هكتار تحت تصرف الشركة خلال موسم جني وتحويل الإكليل الحالي والذي وفر 200 موطن شغل ظرفي لأهالي المنطقة.





ولفت إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان تبنّت مقترح الشركة من أجل مساعدتها على اقتناء آلة عصرية لتقطير زيوت المنتجات الغابية، وذلك ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية المموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية.