جامعة قرطاج تتحصل على مؤشر هام في نزاهة البحث العلمي

تحصلت، جامعة قرطاج، على درجة منخفضة جدا في مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي تبلغ 250ر0، مما يعكس التزامها بالنزاهة البحثية وتميزها في الممارسات الاكاديمية.



ويهدف مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي الى تقديم رؤى قيمة حول مجالات المخاطر المحتملة وهو أداة للتقييم والتحليل أكثر من كونه تصنيفا تنافسيا.



ويبرهن هذا الانجاز، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لجامعة قرطاج على موقع التواصل الاجتماعي،'فايسبوك'، الحرص على اتباع أعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي مما يؤكد مكانتها الرائدة في المشهد الأكاديمي التونسي.وأكدت الجامعة، الحرص على تشجيع جميع أعضاء جامعة قرطاج على الاستفادة من هذا المورد لتعزيز معايير النزاهة البحثية والمضي قدما في تعزيز التميز الاكاديمي.وقد أظهر التحديث الأخير لهذا المؤشر نظرة شاملة على مخاطر النزاهة البحثية في أكثر من 2000 جامعة حول العالم، مع تحليل خاص للمؤسسات التونسية.يذكر، أن جامعة قرطاج مؤسسة عمومية تونسية تمثل قطبا للتكوين وهي هيكل ذو صبغة ادارية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لاشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.وتتضمن جامعة قرطاج مجموعة واسعة من المجالات تشمل الكليات والمعاهد على غرار كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية وكلية الاقتصاد والتصرف وكلية العلوم اضافة الى مجموعة من المدارس والمعاهد المتخصصة في الهندسة والزراعة والاتصالات والفنون والسياحة والبيئة والصيد البحري .