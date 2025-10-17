Babnet   Latest update 22:25 Tunis

جامعة قرطاج تتحصل على مؤشر هام في نزاهة البحث العلمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f239d68b0123.69788124_elgjfqomphkni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 22:02 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تحصلت، جامعة قرطاج، على درجة منخفضة جدا في مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي تبلغ 250ر0، مما يعكس التزامها بالنزاهة البحثية وتميزها في الممارسات الاكاديمية.

ويهدف مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي الى تقديم رؤى قيمة حول مجالات المخاطر المحتملة وهو أداة للتقييم والتحليل أكثر من كونه تصنيفا تنافسيا.



ويبرهن هذا الانجاز، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لجامعة قرطاج على موقع التواصل الاجتماعي،'فايسبوك'، الحرص على اتباع أعلى المعايير الأخلاقية في البحث العلمي مما يؤكد مكانتها الرائدة في المشهد الأكاديمي التونسي.

وأكدت الجامعة، الحرص على تشجيع جميع أعضاء جامعة قرطاج على الاستفادة من هذا المورد لتعزيز معايير النزاهة البحثية والمضي قدما في تعزيز التميز الاكاديمي.

وقد أظهر التحديث الأخير لهذا المؤشر نظرة شاملة على مخاطر النزاهة البحثية في أكثر من 2000 جامعة حول العالم، مع تحليل خاص للمؤسسات التونسية.

يذكر، أن جامعة قرطاج مؤسسة عمومية تونسية تمثل قطبا للتكوين وهي هيكل ذو صبغة ادارية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لاشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وتتضمن جامعة قرطاج مجموعة واسعة من المجالات تشمل الكليات والمعاهد على غرار كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية وكلية الاقتصاد والتصرف وكلية العلوم اضافة الى مجموعة من المدارس والمعاهد المتخصصة في الهندسة والزراعة والاتصالات والفنون والسياحة والبيئة والصيد البحري .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316794


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
23°-20
22°-20
27°-18
28°-19
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    