امضاء اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والمدرسة الوطنية للاارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/onft.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025
      
أمضى الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري ممثل في الرئيس المدير العام الاستاذ محمد علي الدوعاجي والمدرسة الوطنية للادارة ممثلة في المديرة العامة خولة العبيدي اتفاقية تعاون بين المؤسستين .

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان على موقع 'فايسبوك' الى تطوير اطارات الديوان في مجالات القيادة والحوكمة والتصرف الحديث في الموارد بما من شأنه تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في هذا المجال .



وتنص الاتفاقية على مواكبة متطلبات العمل الاداري الحديث وعلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين وتنظيم برامج ودورات تكوينية مشتركة في مجالات ذات صلة بالتنمية البشرية والتصرف الاداري.

وأكد الجانبان، على أهمية التعاون الثنائي في دعم الكفاءات والموارد البشرية ومزيد الارتقاء بالاداء المؤسساتي وتكريس ثقافة الجودة
والنجاعة في العمل


