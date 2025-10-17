امضاء اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والمدرسة الوطنية للاارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/onft.jpg width=100 align=left border=0>

أمضى الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري ممثل في الرئيس المدير العام الاستاذ محمد علي الدوعاجي والمدرسة الوطنية للادارة ممثلة في المديرة العامة خولة العبيدي اتفاقية تعاون بين المؤسستين .



وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان على موقع 'فايسبوك' الى تطوير اطارات الديوان في مجالات القيادة والحوكمة والتصرف الحديث في الموارد بما من شأنه تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في هذا المجال .









وتنص الاتفاقية على مواكبة متطلبات العمل الاداري الحديث وعلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين وتنظيم برامج ودورات تكوينية مشتركة في مجالات ذات صلة بالتنمية البشرية والتصرف الاداري.



وأكد الجانبان، على أهمية التعاون الثنائي في دعم الكفاءات والموارد البشرية ومزيد الارتقاء بالاداء المؤسساتي وتكريس ثقافة الجودة

والنجاعة في العمل وتنص الاتفاقية على مواكبة متطلبات العمل الاداري الحديث وعلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين وتنظيم برامج ودورات تكوينية مشتركة في مجالات ذات صلة بالتنمية البشرية والتصرف الاداري.وأكد الجانبان، على أهمية التعاون الثنائي في دعم الكفاءات والموارد البشرية ومزيد الارتقاء بالاداء المؤسساتي وتكريس ثقافة الجودةوالنجاعة في العمل