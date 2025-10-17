الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة تنظم يوم 21 اكتوبر الجاري النسخة الثانية من لقاءات التمويل

تنظم، الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء 21 اكتوبر الجاري، بالعاصمة النسخة الثانية من لقاءات التمويل تحت عنوان "التمويل في صلب استراتيجيات نمو الشركات".



ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي الغرفة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص النمو للشركات.



كما تعد هذه الفعالية محطة هامة تجمع بين أبرز الممولين الدوليين والإقليميين، إلى جانب مؤسسات التمويل المحلية، لتوفير فضاء حيوي للنقاش وتبادل الفرص التمويلية.وينتظر أن تشارك في التظاهرة مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف وثنائية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك مجموعة بنك التنمية الإفريقي.ويتضمن برنامج التظاهرة ندوات وحلقات نقاش يشارك فيها ممثلو هذه المؤسسات المالية لتقديم رؤاهم حول استراتيجيات التمويل والتنمية إلى جانب لقاءات مباشرة بين الشركات والممولين، تعقد على مدار الصباح بشكل متوازٍ مع الندوات.وتؤكد، الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، أن هذه الفعالية توفر فرصة فريدة للشركات التونسية والفرنسية للتعرف على حلول تمويل ملموسة، وبناء علاقات مع شركاء ماليين واستراتيجيين يمكن أن يساهموا في دفع مشاريعهم نحو الأمام.