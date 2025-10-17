Babnet   Latest update 14:39 Tunis

الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة تنظم يوم 21 اكتوبر الجاري النسخة الثانية من لقاءات التمويل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/638772acc4e797.81482302_egfnpimojklqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 13:09 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنظم، الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء 21 اكتوبر الجاري، بالعاصمة النسخة الثانية من لقاءات التمويل تحت عنوان "التمويل في صلب استراتيجيات نمو الشركات".

ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي الغرفة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص النمو للشركات.



كما تعد هذه الفعالية محطة هامة تجمع بين أبرز الممولين الدوليين والإقليميين، إلى جانب مؤسسات التمويل المحلية، لتوفير فضاء حيوي للنقاش وتبادل الفرص التمويلية.

وينتظر أن تشارك في التظاهرة مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف وثنائية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

ويتضمن برنامج التظاهرة ندوات وحلقات نقاش يشارك فيها ممثلو هذه المؤسسات المالية لتقديم رؤاهم حول استراتيجيات التمويل والتنمية إلى جانب لقاءات مباشرة بين الشركات والممولين، تعقد على مدار الصباح بشكل متوازٍ مع الندوات.

وتؤكد، الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، أن هذه الفعالية توفر فرصة فريدة للشركات التونسية والفرنسية للتعرف على حلول تمويل ملموسة، وبناء علاقات مع شركاء ماليين واستراتيجيين يمكن أن يساهموا في دفع مشاريعهم نحو الأمام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316781


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
23°-20
24°-19
27°-17
29°-20
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    