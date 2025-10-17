Babnet   Latest update 11:33 Tunis

الهلال السعودي يعلن تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو إلى 2028

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f21519238e43.89155011_pjgmenklqohif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 11:05
      
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، عن تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو إلى غاية سنة 2028.

وكشف نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد ياسين بونو مؤكدا في هذا الصدد أن "مرمى الهلال آمن إلى 2028".

وقدم حارس عرين أسود الأطلس، الذي انتقل إلى النادي السعودي سنة 2023 قادما فريق إشبيلية الإسباني، مستويات متميزة مع الهلال، اذ ساهم مع بقية زملائه في تحقيق الفريق أربعة بطولات، تضمنت كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولتي كأس السوبر السعودي، والبطولة الممتازة السعودية، إضافة إلى النتائج المتميزة التي حققها الهلال خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي.

وخاض ياسين بونو 99 مباراة رفقة الهلال في مختلف البطولات والمسابقات، ونحج في الحفاظ على نظافة شباكه في 38 مباراة.


