قابس: المجلس المحلي بقابس المدينة يدعو إلى المحافظة على سلمية التحرك المدني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eec2de06bf30.28317874_nkfpoqjemglhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 20:14
      
أدان المجلس المحلي بقابس المدينة، اليوم الخميس، أيّ أعمال عنف أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصّة، داعيا إلى ضبط النفس والمحافظة على التحرك المدني السلمي.

ودعا المجلس، في رسالة توجّه بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد،  إلى إيجاد حلّ جذري لتردّي الوضع البيئي في قابس وإلى "تدخّل رئيس الجمهورية  العاجل من خلال الايقاف الفوري لنشاط الوحدات الكيميائية الملوِّثة والمهترئة الى حين تأمين شروط السلامة العامة".



وطالب بـ"الشروع الفوري في تنفيذ مشاريع الحدّ من الانبعاثات الغازية السامة المعطلة منذ سنوات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في تعطيل هذه المشاريع، واستهان في حماية أرواح المواطنين".
كما دعا المجلس إلى "إقرار خارطة طريق واضحة بروزنامة محدّدة وآجال مضبوطة لتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة، وبإحداث فريق وطني يضمّ خبراء وكفاءات وطنية تونسية، يتولى وضع رؤية استراتيجية جديدة لقطاع الفسفاط وطرق استغلاله بما يضمن االموازنة بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في نصّ الرسالة".


