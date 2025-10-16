وزارة الصّحة تعلن عن تنظيم الأيام الوطنية لصحّة البصر وصحة الفم في المدارس يوم 18 أكتوبر الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت وزارة الصّحة، في بلاغ لها مساء الخميس، عن تنظيم الأيام الوطنيّة لصحة البصر وصحة الفم والأسنان بالوسط المدرسي في مختلف ولايات الجمهوريّة وذلك يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.



وأفادت الوزارة أنّ هذه الأيام تهمّ تلاميذ السنة الأولى إبتدائي في المدارس ذات الأولوية من خلال عيادات مجّانيّة وتوفير نظّارات لمن يعانون ضعف البصر، إضافة إلى أنشطة توعوية لتعزيز الصحة المدرسية وضمان سنة دراسيّة سليمة ومتوازنة لكلّ الأطفال.











وبيّنت أنّ الأيام الوطنيّة للصّحة تنظّم بالشراكة بين وزارة الصحة وجمعية One Day One Dream، وبالتعاون مع وزارة التّربية.



