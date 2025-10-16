Babnet   Latest update 19:54 Tunis

وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه خلال قمة وزراء خارجية دول عدم الانحياز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f1327fe0e578.62289958_qmfigkhpnojel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 18:57 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في إطار مشاركته في فعاليّات الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الاوغندية كامبالا يويمي 15 و 16 اكتوبر الجاري، جملة من اللقاءات مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة في الاجتماع.

وتركزت اللقاءات، وفق بلاغ إعلامي للوزارة، حول جدول أعمال الاجتماع الوزاري للحركة  المقام تحت شعار "تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك"،  وأهمية الحفاظ على هذا الإطار وفقا للمبادئ التي تأسس عليها، بناءً على إعلان باندونغ سنة 1955 وبلغراد سنة 1961 وضرورة تطوير مناهج عمله وآلياته، طبقا لمتطلبات العمل متعدد الأطراف.



و تمّ التطرق خلال هذه اللقاءات إلى التحديات التي تواجهها بلدان حركة عدم الانحياز وسبل مجابهتها بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين.
وشكّلت اللقاءات كذلك فرصة لاستعراض آفاق التعاون الثنائي ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة والتعليم العالي والطاقة والطاقات المتجددة.
وتمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة تعزيز وإثراء الإطار القانوني المنظم لعلاقات تونس بهذه البلدان ودعم نسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وإنجاز المواعيد والاستحقاقات الثنائية المقبلة سواء تلك المبرمجة في موفى السنة الجارية أو تلك التي ستنتظم مطلع سنة 2026، وذلك من أجل تطوير علاقات التعاون القائمة وتعزيز أطرها القانونية وآلياتها.
وتم خلال هذه اللقاءات تجديد دعم حركة عدم الانحياز التاريخي والمبدئي والثابت لنضالات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وقد إلتقى وزير الخارجية  في الإطار الثنائي بنظرائه بكلّ من الجزائر والنمسا وأوغندا وايران وصربيا وفينيزويلا وكوبا.


