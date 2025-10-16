مكتب البرلمان يحيل قانون المالية الى اللجان و يقرر عقد جلسة حوارية مع الحكومة بشأن الاوضاع البيئية في قابس

تداول مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس خلال اجتماعه بمقر المجلس بباردو بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 كما قرر عقد جلسة حوارية مع الحكومة بشأن الاوضاع البيئية بولاية قابس.

وقرر المكتب، حسب بلاغ إعلامي، إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة المالية والميزانية، وتعميمه على كل اللجان لتتولّى دراسته وتتهيّأ لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة التي ستحال عليها.





وأقرّ المكتب المجتمع برئاسة ابراهيم بودربالة توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على كلّ اللجان القارّة.وفي جانب آخر من أعماله، تداول مكتب البرلمان بخصوص تطوّرات الأوضاع بقابس وما تشهده من احتجاجات واحتقان بسبب الوضع البيئي الكارثي الذي تسبّبت فيه وحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة.وقرر المكتب في هذا الشأن، عقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة أو من يمثّلها وذلك صباح يوم الاثنين 20 اكتوبر 2025 "تعبيرا عن التضامن والتعاطف مع أهالي قابس بخصوص هذا الوضع المتردّي" و"التواصل مع الوظيفة التنفيذية لبحث سبل إيجاد الحلول السريعة والناجعة، والقيام بالإصلاحات المستوجبة وتفادي كل الاخلالات بما يضمن القطع النهائي مع مثل هذه الكوارث البيئية"،وفق نص البلاغ.من جهة أخرى، نظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 101 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.وقرّر المكتب من جهة أخرى دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة المقبل 24 أكتوبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.وتناول المكتب بالنّظر مسائل تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.