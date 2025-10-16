Babnet   Latest update 16:46 Tunis

الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعتين الأولى والثانية لمباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 16:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكّام الدفعتين الأولى والثانية من مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرتين يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:

السبت 18 أكتوبر 2025


ملعب زويتن


* شبيبة العمران – شبيبة القيروان
🕴 الحكم: حسني النايلي
حكم الـVAR: فرج عبد اللاوي

ملعب بن قردان الاصطناعي

* اتحاد بن قردان – مستقبل قابس
🕴 الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: مجدي بلاغة

الأحد 19 أكتوبر 2025

ملعب الشتيوي بالمرسى

* مستقبل المرسى – نجم المتلوي
🕴 الحكم: محرز المالكي
حكم الـVAR: أمير العيادي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

* النادي الصفاقسي – مستقبل سليمان
🕴 الحكم: نعيم حسني
حكم الـVAR: خليل الجريء


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316743


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
25°-18
22°-19
22°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    