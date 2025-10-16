الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعتين الأولى والثانية لمباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكّام الدفعتين الأولى والثانية من مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرتين يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:



السبت 18 أكتوبر 2025





ملعب زويتن





* شبيبة العمران – شبيبة القيروان

🕴 الحكم: حسني النايلي

حكم الـVAR: فرج عبد اللاوي



ملعب بن قردان الاصطناعي



* اتحاد بن قردان – مستقبل قابس

🕴 الحكم: هيثم الطرابلسي

حكم الـVAR: مجدي بلاغة



الأحد 19 أكتوبر 2025

ملعب الشتيوي بالمرسى



* مستقبل المرسى – نجم المتلوي

🕴 الحكم: محرز المالكي

حكم الـVAR: أمير العيادي



ملعب الطيب المهيري بصفاقس



* النادي الصفاقسي – مستقبل سليمان

🕴 الحكم: نعيم حسني

حكم الـVAR: خليل الجريء

🕴 الحكم:حكم الـVAR:🕴 الحكم:حكم الـVAR:🕴 الحكم:حكم الـVAR:🕴 الحكم:حكم الـVAR: