إعادة فتح مكتب بريد المهدية هيبون من ولاية المهدية

أعلن البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الخميس، عن إعادة فتح مكتب بريد المهدية هيبون - CP 5111-، من ولاية المهدية، وذلك بعد الإنتهاء من أشغال التهيئة والصيانة.









وسيؤمن مكتب بريد المهدية هيبون - CP 5111- المجهز بموزع آلي للأوراق المالية، مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين بالمنطقة.



