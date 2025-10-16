Babnet   Latest update 16:46 Tunis

إعادة فتح مكتب بريد المهدية هيبون من ولاية المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 15:38 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلن البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الخميس، عن إعادة فتح مكتب بريد المهدية هيبون - CP 5111-، من ولاية المهدية، وذلك بعد الإنتهاء من أشغال التهيئة والصيانة.



وسيؤمن مكتب بريد المهدية هيبون - CP 5111- المجهز بموزع آلي للأوراق المالية، مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين بالمنطقة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316741


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
25°-18
22°-19
22°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    