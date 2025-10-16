رئيس ديوان وزير الفلاحة يعلن من جندوبة انطلاق موسم زراعة اللفت السكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6894cf25d1a3a4.10107742_eglqfkihjmpon.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل حشلاف، الخميس ببوسالم افتتاح موسم زراعة اللفت السكري بولاية جندوبة مؤكدا على الاهمية الخاصة التي تكتسيها هذه الزراعة الصناعية سواء تعلق الأمر بدعم قدرة التربة على الانتاج او من خلال توفير جزء من حاجياتنا من مادة السكر والمواد العلفية إضافة إلى ما توفره من مواطن شغل قارة وموسمية.



واشار، خلال اشرافه على يوم اعلامي حول واقع زراعة اللفت السكري وافاقه احتضنه فضاء الزراعات الكبرى ببوسالم، الى ان تونس تمتلك كافة المقومات القادرة على تطوير هذه الزراعة وتامين حاجة سكانها من مادة السكر









ووتمت عملية الافتتاح بالمركب الفلاحي بدرونة بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من اعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من الفلاحين

وتناولت المداخلة التي قدمتها الادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أهمية زراعة اللفت السكري وعلاقته ببقية المنظومات الفلاحية وضرورة المحافظة على ادماجها في الدورة الزراعية مبرزة ان عدم بلوغ الأهداف المرسومة للقطاع والتوسع في المساحات الى مستوى 4500 هكتار وهي طاقة المصنع الفعلية تعد من بين الاشكاليات التي تستوجب العمل إضافة إلى ان التغيرات المناخية واعتماد الأصناف القديمة وارتفاع مديونية الفلاحين وتقادم شبكة الري والاشكاليات المالية للشركة المصنّعة وعدم اعتماد التقنيات العالية جميعها عوامل تستوجب حلول تضمن ديمومة القطاع وتطويره واستقراره.

كما اعربت ادارة الشركة المصنعة استعدادها لتامين الموسم بكافة مراحله خاصة وان وزارة الفلاحة قد تعهدت بتوفير حاجيات المساحات المبرمجة بمياه الري وهي أكبر معيقات الانتاج.

