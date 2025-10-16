Babnet   Latest update 19:54 Tunis

رئيس ديوان وزير الفلاحة يعلن من جندوبة انطلاق موسم زراعة اللفت السكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6894cf25d1a3a4.10107742_eglqfkihjmpon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 19:02 قراءة: 1 د, 15 ث
      
اعلن رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل حشلاف، الخميس ببوسالم افتتاح  موسم زراعة اللفت السكري بولاية جندوبة مؤكدا على الاهمية الخاصة التي تكتسيها هذه الزراعة الصناعية سواء تعلق الأمر بدعم قدرة التربة على الانتاج او من خلال توفير جزء من حاجياتنا من مادة السكر والمواد العلفية إضافة إلى ما توفره من مواطن شغل قارة  وموسمية.

واشار، خلال اشرافه على يوم اعلامي حول واقع زراعة اللفت السكري وافاقه احتضنه فضاء الزراعات الكبرى ببوسالم، الى ان تونس تمتلك كافة المقومات القادرة على تطوير هذه الزراعة وتامين حاجة سكانها من مادة السكر



ووتمت عملية الافتتاح  بالمركب الفلاحي بدرونة بحضور  رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من اعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من الفلاحين
وتناولت المداخلة التي قدمتها الادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أهمية زراعة اللفت السكري وعلاقته ببقية المنظومات الفلاحية وضرورة المحافظة على ادماجها في الدورة الزراعية مبرزة ان عدم بلوغ الأهداف المرسومة للقطاع والتوسع في المساحات الى مستوى 4500 هكتار وهي طاقة المصنع الفعلية تعد من بين الاشكاليات التي تستوجب العمل إضافة إلى ان التغيرات المناخية واعتماد الأصناف القديمة وارتفاع مديونية الفلاحين وتقادم شبكة الري والاشكاليات المالية للشركة المصنّعة وعدم اعتماد التقنيات العالية جميعها عوامل تستوجب حلول تضمن ديمومة القطاع وتطويره واستقراره.
كما اعربت ادارة الشركة المصنعة استعدادها لتامين الموسم بكافة مراحله خاصة وان وزارة الفلاحة قد تعهدت بتوفير حاجيات المساحات  المبرمجة بمياه الري وهي أكبر معيقات الانتاج.
وكان انتاج اللفت السكري قد توقف خلال الموسمين الفلاحيين المنقضيين لاسباب تتعلق بمياه الري والتاخير في تسديد مستحقات الشركة المستثمرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316740


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
25°-18
22°-19
22°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    