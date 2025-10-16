Babnet   Latest update 21:05 Tunis

نحو شراكة تونسيّة أوروبيّة في مجال الادوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/638b2488af2349.45117153_qiofmejnglpkh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025
      
أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس، على جلسة عمل بمقر الوزارة ضمت وفد من مجموعة برتغالية ناشطة في مجال الخدمات المتعلقة بالصناعات الدوائية RCRedol يتقدمهم رئيس المجموعة، روي ريدول، ورئيسها التنفيذي بدرو ريدول وعدد من إطارات الوزارة، حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها.

وتمّ بالمناسبة بحث فرص تسجيل وتسويق الأدوية التونسية في السوق الأوروبية، وسبل تأهيل المصانع والمخابر المحلية وفق المعايير الأوروبية وتشجيع الاستثمار عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية والانفتاح على الأسواق العالمية.



