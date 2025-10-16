نحو شراكة تونسيّة أوروبيّة في مجال الادوية

أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس، على جلسة عمل بمقر الوزارة ضمت وفد من مجموعة برتغالية ناشطة في مجال الخدمات المتعلقة بالصناعات الدوائية RCRedol يتقدمهم رئيس المجموعة، روي ريدول، ورئيسها التنفيذي بدرو ريدول وعدد من إطارات الوزارة، حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها.وتمّ بالمناسبة بحث فرص تسجيل وتسويق الأدوية التونسية في السوق الأوروبية، وسبل تأهيل المصانع والمخابر المحلية وفق المعايير الأوروبية وتشجيع الاستثمار عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية والانفتاح على الأسواق العالمية.