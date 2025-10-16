Babnet   Latest update 16:46 Tunis

قابس: تجدّد التحركات المطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوّثة للمجمع الكيميائي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f108162cbf33.60264759_gepjqfhknolim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 15:55
      
تجدّدت، اليوم الخميس، بمدينة قابس، التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، والمتسببة في تردي الوضع البيئي بالجهة جراء الانبعاثات الصادرة عنها.

وفي هذا الاطار، خرج طلبة القطب الجامعي بقابس في مسيرة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تطالب بتفكيك الوحدات الملوثة، ليلتحموا بعد ذلك أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالعمّال الذين تجمعوا  في اطار يوم غضب جهوي دعا اليه  الاتحاد، وفق ما عاينه صحفي "وات".

وأكد الكاتب العام الاتحاد الجهوي للشغل، صلاح بن حامد، في تصريح إعلامي، أنه لا يستبعد الاعلان عن إضراب عام بالجهة، منتقدا المقاربة الأمنية التي تم اعتمادها في التعامل مع المحتجين  والتي لن تزيد الوضع الا تعقيدا،  وفق قوله.


وأكد بن حامد أن العمر الافتراضي للعديد من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي قد انتهى وأنها باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، وهو أمر معلوم لدى الجميع، منتقدا عدم تعاطي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة  مع هذا الملف بالجدية اللازمة، ما أفضى الى هذا الوضع المتردي والمتأزم، وفق تعبيره.  


الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
Babnet

