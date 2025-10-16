Babnet   Latest update 13:39 Tunis

بعثة تونس الدائمة في الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

Publié le Jeudi 16 Octobre 2025
      
دعت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، أمس الخميس ، إلى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى حق الدول في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية التونسية اليوم على أحد صفحاتها المعتمدة في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"

وجددت البعثة ، خلال مشاركتها في أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي دعوة تونس إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف للتخلص الكلي من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والاستثمار في السلم بدلا من الاستثمار في الحرب والتسلح في الوقت الذي تتراجع فيه ميزانيات حفظ السلام والتنمية المستدامة.


الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
