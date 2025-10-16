بعثة تونس الدائمة في الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg width=100 align=left border=0>

دعت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، أمس الخميس ، إلى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى حق الدول في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية التونسية اليوم على أحد صفحاتها المعتمدة في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"



وجددت البعثة ، خلال مشاركتها في أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي دعوة تونس إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف للتخلص الكلي من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والاستثمار في السلم بدلا من الاستثمار في الحرب والتسلح في الوقت الذي تتراجع فيه ميزانيات حفظ السلام والتنمية المستدامة.