انطلاق حملة النظافة بموقع أوذنة في اطار برنامج صيانة التراث المادي والمعالم التاريخية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cfe91457d2ed6.11676335_mnlkoqjgpifeh.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، مؤخرا، حملة نظافة واسعة بموقع أوذنة الاثري، وذلك في اطار برنامج لصيانة التراث المادي والمعالم التاريخية يمتد طيلة، شهر أكتوبر الجاري، ويشمل عددا من المواقع الاثرية والمعالم التاريخية في مختلف الجهات.



وتهدف هذه المبادرة البيئية التطوعية الى الحفاظ على الموروث الوطني والاعتناء بالمواقع الاثرية وصيانتها وتكريس البعد البيئي في مقاربة صون التراث.









وساهم المشاركون بجهود جماعية لتنظيف محيط الموقع الأثري وجمع النفايات وتشذيب المساحات الخضراء بهدف الارتقاء بجمالية المكان والحفاظ على نظافة هذا المعلم التاريخي الهام.



وقد شارك في هذه الحملة عدد من مكونات المجتمع المدني على غرار فرع الكشافة التونسية بالخليدية وجمعية مبادرون الى جانب بلدية المحمدية ودار الشباب بالخليدية.



وستتواصل هذه المبادرة على امتداد شهر أكتوبر الجاري، لتشمل مواقع أثرية أخرى في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى جعل المواقع التاريخية فضاءات نظيفة وجاذبة للزوار، وإلى ترسيخ ثقافة المحافظة على التراث باعتبارها واجبا وطنيا وجماعيا. وساهم المشاركون بجهود جماعية لتنظيف محيط الموقع الأثري وجمع النفايات وتشذيب المساحات الخضراء بهدف الارتقاء بجمالية المكان والحفاظ على نظافة هذا المعلم التاريخي الهام.وقد شارك في هذه الحملة عدد من مكونات المجتمع المدني على غرار فرع الكشافة التونسية بالخليدية وجمعية مبادرون الى جانب بلدية المحمدية ودار الشباب بالخليدية.وستتواصل هذه المبادرة على امتداد شهر أكتوبر الجاري، لتشمل مواقع أثرية أخرى في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى جعل المواقع التاريخية فضاءات نظيفة وجاذبة للزوار، وإلى ترسيخ ثقافة المحافظة على التراث باعتبارها واجبا وطنيا وجماعيا.