الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بقابس تدعو السلط المعنية الى ارساء هيكل جهوي للمراقبة البيئية تضم مهندسين من اختصاصات مختلفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0c8a4579ff1.12290789_iqopnjfkelhmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 11:19 قراءة: 0 د, 46 ث
      
دعت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بقابس، السلط المعنية الى ارساء هيكل للمراقبة البيئية تشرف عليه لجنة علمية تضم مهندسين في اختصاصات مختلفة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، ورد بصفحتها الرسمية على موقع 'فايسبوك'، الحرص على دعم كل الجهود الوطنية والجهوية الرامية الى الحد من الانبعاثات والتأثيرات السلبية للمجمع الكيميائي بقابس على البيئة وصحة المواطنين.



واعتبرت، أن معالجة هذا الملف الحيوي تستوجب مقاربة شاملة تقوم على أسس علمية وهندسية دقيقة تراعي في الآن ذاته الاعتبارات الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية .

وشددت في ذات البيان، على ضرورة دعم مشاريع البحث والتجديد في مجال الاقتصاد الاخضر واعادة تأهيل الاراضي المتضررة من الوضع البيئي في قابس.

كما جددت، التزامها الكامل بالعمل الى جانب كل الشركاء في اطار مقاربة علمية مسؤولة وبناءة خدمة لمستقبل الجهة ولمصلحة المواطن
والبيئة على حد سواء.

وأشارت، الى أهمية تطبيق القرارات الوطنية السابقة المتعلقة بالمجمع الكيميائي من خلال توفير البدائل التقنية الكفيلة بضمان حفظ البيئة واستمرارية الانتاج والحفاظ على مواطن العمل بالجهة.

رصد


