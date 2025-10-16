تونس: افتتاح الدورة 14 لصالون المشاريع السكنية والتجهيزات 2025
تولى وزير التجهيز والاسكان ،صلاح الزواري مساء الأربعاء الاشراف PRO-IMMO 2025 على افتتاح الدورة 14 لصالون المشاريع السكنية والتجهيزات.
الذي ينتظم بقصر المعارض بالكرم بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والصالون الدولي للسلامة
واطلع صلاح الزواري خلال جولته بالمعرض، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، على عديد المشاريع السكنية للباعثين العقاريين العموميين والخواص، بالإضافة إلى أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقات المتحدة و السلامة المهنية
ويشارك في هذا الصالون، أكثر من 200 عارضا من تونس والخارج ،من بينهم مختصين في مجال البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية ،على غرار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
